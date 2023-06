Motorrijder komt om het leven bij ongeval op de A17

Een motorrijder is dinsdagmiddag om het leven gekomen na een botsing met een auto op de A17. Het ongeval gebeurde kort na vier uur bij Klundert in de richting van Moerdijk. Dat laat de politie weten.

De A17 is afgesloten in de richting de Moerdijkbrug voor de hulpverlening en onderzoek door de politie.

Omdat de Haringvlietbrug dicht is wegens werkzaamheden, is het extra druk op de A17 bij Moerdijk. Er ontstonden na het ongeluk lange files in beide richtingen met een vertraging tot ruim een half uur. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt De Stok omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert om de A17 te vermijden en een andere route te kiezen. Of de reis uit te stellen.

Een woordvoerder van de politie spreekt van een 'waar verkeersinfarct' waardoor hulpverleners grote moeite hebben om bijstand te verlenen.