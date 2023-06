Mussen vallen écht van het dak en de vogelopvang heeft het er druk mee

"Pfff, wat een hitte! De mussen vallen van het dak." Het is een uitdrukking, maar is dat ook echt zo? Volgens Latoya Siemons van het vogelopvangcentrum in Zundert wel. In het hoogseizoen komen er tientallen gewonde of dode mussen per dag binnen. "Je kan momenteel best spreken van een mussenramp", zegt Latoya.

Dagelijks worden met het warme weer vijftig tot honderd gewonde of zieke vogels binnengebracht. Als verzorgster Latoya Siemons halverwege de ochtend gaat kijken, zitten bijna alle kooitjes vol. "Het zijn er op het moment echt heel veel en het is voor ons dan ook hoogseizoen."

Het zorgt nu in ieder geval voor topdrukte in Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Via een luikje kunnen mensen gewonde, zieke en dode vogels afgeven bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Door het warme weer is het er momenteel spitsuur.

Volgens de website van Onze Taal komt de uitdrukking dat de mussen van het dak vallen al voor in de negentiende eeuw. Daarmee wordt natuurlijk bedoeld dat het ontzettend heet is.

Het zijn met name meeuwen, scholeksters en gierzwaluwen die gebukt gaan onder de tropische temperaturen. Daarnaast zijn er zeker ook twintig huismusjes. Die vallen letterlijk van het dak. "In principe kan je inderdaad spreken van een mussenramp. Gelukkig zijn er mensen die ze vinden en naar ons toe brengen", zegt Siemons.

De gewonde musjes worden prima opgevangen in Zundert. Dat is heel arbeidsintensief, want om het uur worden ze gevoed, voor een groot deel door vrijwilligers. "We knappen de vogels op en laten ze uiteindelijk weer los in de natuur. Daar gaat wel een paar weken overheen, want ze moeten ook oefenen met vliegen. Dat leren ze buiten in een volière met soortgenootjes."

Helaas overleven niet alle binnengebrachte musjes hun val van het dak. "Ongeveer de helft overleeft", vervolgt volgelverzorgster Siemons. "Het is heel jammer als een dier het niet haalt, maar zo is het nu eenmaal. Vergeet ook niet dat de dieren al zwak en zielig binnenkomen en het is dus al fijn dat we een groot deel weer los kunnen laten."

Terwijl haar collega's zich over de parkieten, ooievaars, duiven en allerlei andere vogels ontfermen, voert Latoya de jonge musjes met een pincet wat larven. Niet te veel, want het zijn nog maar kleine beestjes. "Dat ze van het dak springen, is inderdaad niet zo slim. Maar als je het heel warm hebt, doe je rare dingen. Dat doen we zelf ook", zo besluit ze lachend.