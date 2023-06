A17 bij Moerdijk was dicht omdat traumahelikopter op snelweg landde

Op de A17 bij Moerdijk is woensdagochtend een traumahelikopter geland, vanwege een medische noodsituatie. Ook de politie en een ambulance waren aanwezig. De weg was daardoor dicht. Om kwart over negen is de weg weer vrijgegeven.

Wat de noodsituatie was, kan de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet zeggen. De drukte op de weg blijft deze ochtend nog wel aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. De A17 is namelijk de omleidingsroute naar Zuid-Holland, omdat de Haringvlietbrug dicht is. Rond kwart over negen staat er zo'n zeven kilometer file. Op de aansluitende A16 bij Breda-Noord staat tien kilometer file.