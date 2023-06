Steeds meer huurders vechten met succes servicekosten van huurwoning aan

Mensen die een huis of flat huren in de vier grote steden in Brabant vechten steeds vaker de servicekosten aan bij de Huurcommissie. Met succes, want negen op de tien zaken worden door de huurder gewonnen. Volgens de Huurcommissie betalen huurders gemiddeld 61,32 euro per maand te veel. "Terwijl servicekosten geen cent winst op mogen leveren."

Dat blijkt uit een analyse die Omroep Brabant maakte van uitspraken van de Huurcommissie. Hierbij is gekeken naar uitspraken die de Huurcommissie deed over servicekosten tussen 1 januari 2019 en 31 december 2022, in de Brabantse steden Den Bosch, Eindhoven, Breda en Tilburg.

Aantal zaken neemt toe

Het aantal zaken over servicekosten neemt fors toe. Waar in 2019, 2020 en 2021 het aantal uitspraken rond de 20 bleef, waren er in 2022 in totaal 129 uitspraken over servicekosten in de vier grote Brabantse steden. Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. Ook kan in de servicekosten een bedrag zitten voor bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking of meubels.

De Bredase Laura stapte vorig jaar naar de huurcommissie omdat ze vond dat de kosten die ze moest betalen niet klopte. Een paar weken geleden kreeg ze de uitspraak van de Huurcommissie, waarin staat dat ze vorig jaar ruim 1.200 euro te veel betaalde. "Dat is nogal wat", lacht ze als boer met kiespijn. "Zeker voor een student."

Bij Laura ging het belletje rinkelen toen er niks werd gedaan aan de problemen in haar appartement. "Ik heb in mijn studio veel last van vocht en schimmel. In mijn badkamer hangt zelfs een volledige wand, inclusief wastafel los. Verder hebben we regelmatig storingen, de wifi doet het dagen niet en afgelopen winter zaten we meerdere keren zonder warm water."

Maar oplossingen, die kwamen er dus niet. Reden voor Laura om op opheldering te vragen bij verhuurder Xior. "Ik wilde een afrekening, waarin stond hoe die kosten worden opgebouwd. Maar die uitleg heb ik nooit gekregen."

Geen cent winst

De woonbond is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, zoals Laura. Volgens woordvoerder Mathijs ten Broeke van de woonbond gaat het vaker op die manier mis. "We weten dat verhuurders misbruik maken van de servicekosten, terwijl ze er eigenlijk geen cent winst op mogen maken. Alles moet worden besteed aan rekeningen."

En dus helpt het volgens Ten Broeke om aan te kloppen bij de Huurcommissie. "De kans dat je als huurder gelijk krijgt, is gezien de uitspraken van de laatste tijd vrij groot. Als je het vermoeden hebt dat je te veel betaald en geen uitleg krijgt, blijkt dat je vaak gelijkt hebt. Dat gaat vaak al om een paar tientjes per maand. Moet je nagaan wat dat voor een heel jaar betekent."

Maar wat als je eenmaal gelijk krijgt? "De verhuurder moet de uitspraak van de Huurcommissie opvolgen", legt Ten Broeke uit. "Maar we zien ook dat dat niet altijd meteen gebeurt. Dan is het helaas nodig om naar de kantonrechter te stappen. Stop in ieder geval niet zelf met het betalen van je huur. Dan speel je ook met je eigen rechten."

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke commissie waar huurders en verhuurders heen kunnen gaan als ze het oneens zijn over de huurprijs. Naast servicekosten kijkt de Huurcommissie ook naar andere kosten. Bijvoorbeeld de huurprijs zelf of als er iets kapot is aan de woning. Meer informatie over de huurcommissie is te vinden op deze website.

Reageren op dit verhaal? Mail naar [email protected].