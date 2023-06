Kampioen in de zaal, maar ooit wil Jan Vogels bondscoach worden

Als voetballer bij PSV redde hij het niet, maar Jan Vogels (41) is jaren later alsnog werkzaam in de landelijke top. Als trainer van FC Eindhoven Futsal pakte hij zondag de landstitel door Hovocubo te verslaan. "We hadden iets goed te maken na onze nederlaag vorig jaar in de finale. Dit seizoen is echt geslaagd met de beker en nu het kampioenschap."

Leon Voskamp Geschreven door

De liefde voor het voetbal begon bij Jan al op jonge leeftijd. Op het veld was hij een talent bij RKVV Tongelre en twee jaar later klopte PSV op de deur. Het eerste elftal haalde hij niet, waarna Jan als spits verder ging bij de amateurs. Daarnaast ging de geboren en getogen Eindhovenaar zaalvoetballen bij EFC/Cibatax, de voorloper van FC Eindhoven Futsal. Toen Jan 28 jaar was, stopte hij vanwege blessures met veldvoetbal en futsal, de internationale benaming voor zaalvoetbal. Hij rolde het trainersvak in en startte als jeugdtrainer bij FC Eindhoven. "Niet gek eigenlijk, want in het veld en de zaal was ik als aanvoerder altijd al bezig met tactiek en het team te helpen.” Jan bouwde zijn trainerscarrière stap voor stap op. Sinds 2017 is hij hoofdtrainer van FC Eindhoven Futsal en actief in de jeugdopleiding. "Eerst was ik vele uren bij de club, maar had ik daarnaast een drukke baan. Toen mijn moeder overleed, ben ik na gaan denken over mijn eigen leven. Ik heb mijn hart gevolgd en ben met dank aan FC Eindhoven fulltime in de voetballerij aan de slag gegaan. Voetbal is mijn leven, wat is er dan mooier om van je passie je werk te maken?"

Zijn werk in de opleiding noemt hij uniek, aangezien FC Eindhoven het veld- en zaalvoetbal heeft samengevoegd. “Alle elftallen voetballen op beide ondergronden. De zaal helpt hen in hun ontwikkeling. Je komt bijvoorbeeld veel vaker aan de bal, je moet snel beslissingen nemen en het is goed voor je techniek, tactiek en fysiek.”

Jan heeft nog een eenjarig contract bij de landskampioen. Het clubicoon hoopt niet dat de top van de Eredivisie zijn eindstation is. “Ik ben een echte jongen van de club en heel loyaal. Sinds 2017 heb ik wel altijd de ambitie uitgesproken om in de toekomst bij een buitenlandse profclub in de zaal aan de slag te gaan. Ook lijkt het bondscoachschap me een mooie baan. Maar plannen in de voetballerij is erg lastig. Ik focus me volledig op m’n club, waar nog geweldige uitdagingen liggen.”