112-nieuws: bosbrandje in Deurne • bestuurder rijdt water in en vlucht

17.43

Aan de Malpie in Valkenswaard is de politie op zoek naar een bestuurder van een wagen die eerder op de middag in het water belandde. "Als u deze persoon ziet, dan graag bellen met 112. Niet benaderen", benadrukt de politie na het uitsturen van een Burgernet-melding. Waarom de bestuurder is gevlucht is onduidelijk. Er is een helikopter ingezet om naar de man te zoeken. Ook zocht de politie even met kano's.