Al 50.000 euro voor Nikie na familiedrama, duizenden mensen geven geld

De inzamelingsactie voor Nikie uit Hapert heeft al meer dan 50.000 euro opgeleverd. Vrienden van Nikie begonnen vorige week een crowdfunding voor haar zodat ze zonder financiële druk 'haar ondraaglijke verlies kan dragen'. De ex van Nikie reed op 23 mei met haar auto het water in. Achterin zaten hun twee zoontjes van 4 en 7. Geen van hen overleefde dit.

Op de website waarop gedoneerd kan worden schrijven de vrienden van Nikie: "Juist op het moment dat Nikie koos voor een gelukkiger leven voor haar en Dani en Levi, besliste hun vader anders. Dit is onbegrijpelijk en onmenselijk."

Nikie en haar ex-partner waren zes jaar geleden van Eindhoven verhuisd naar Lommel-Kolonie, net over de grens, omdat ze daar een huis konden kopen. Inmiddels hadden ze twee zoontjes, Dani (7) en Levi (4). Op het moment van het familiedrama lagen zij in scheiding.

'Blij met medeleven'

Nikie laat via haar vrienden weten dat ze veel berichten krijgt en die ook leest. “Nikie put daar kracht uit”, laten de vrienden weten. “Ze vindt het fijn dat veel mensen zo met haar meeleven."

“Wij proberen er zoveel mogelijk voor haar te zijn, zodat ze niet alleen is, want zo voelt ze zich natuurlijk wel. Letterlijk alles is van haar afgepakt. Wat Nikie op dit moment goed kan gebruiken is liefde, zien dat de wereld niet alleen slecht is.”

PSV-fans

Sinds vrijdag deden al bijna drieduizend mensen een donatie. PSV zorgde voor fanartikelen tijdens de uitvaart, want Dani en Levi waren grote fans van de Eindhovense club en zijn nog niet zo lang geleden naar een wedstrijd geweest.