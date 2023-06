Nabestaanden van oorlogshelden in tranen door komst monumenten

Jarenlang deed Ad van Uffelen uit Rucphen onderzoek naar drie neergestorte vliegtuigen van de geallieerden. Het verbaasde hem dat er nooit een officieel monument kwam voor de omgekomen bemanning. Komende week verandert dat. Op 22 juni worden maar liefst drie monumenten onthuld. "Bij de nabestaanden lopen de tranen over de wangen dat wij dit 80 jaar na dato nog voor onze bevrijders doen", vertelt Ad.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten in onze provincie meer dan duizend geallieerde oorlogsvliegtuigen neer. In de buurt van Rucphen waren dat twee Halifax bommenwerpers en een P51 Mustang jachtvliegtuig. Vier jaar geleden schreef Ad een boek over de Halifax die onder de rook van Rucphen in de nacht van 22 juni 1943 neerstortte. Het toestel met zeven bemanningsleden was op weg naar het Ruhrgebied in Duitsland, maar werd door een Duitse Messerschmidt nachtjager uit de lucht geschoten. Piloot Colin Rees Pearce uit Nieuw-Zeeland loosde zijn 1000-ponder bommen nog boven weilanden en akkers, voordat het toestel crashte. Alle inzittenden kwamen om het leven.

"Dit zijn gewoon helden."

Bij het weiland waar de bommenwerper neerstortte, staat sinds een paar jaar een provisorisch monument. De informatie op geplastificeerd papier is deels door de zon verbleekt. Voor Van Uffelen is dat volstrekt onvoldoende om de slachtoffers te herdenken. "Dat wij hier nu in vrijheid staan, hebben we mede aan deze jongens te danken. Dit zijn gewoon helden, die een blijvend plekje moeten krijgen in de geschiedenis van Rucphen." Zelf heeft Ad daar ook een aandeel in. Hij ging sinds zijn boek uitkwam door met onderzoek naar de twee andere neergestorte toestellen: de Amerikaanse Mustang kwam op 21 mei 1944 crasht in Sint Willebrord naar beneden. En de andere Halifax bommenwerper, die op 17 juni 1944 bij Schijf ontplofte. Met deze informatie heeft hij zijn boek aangevuld, dat donderdag bij de onthulling van de monumenten wordt gepresenteerd.

"De tranen liepen over hun wangen."

Bij de onthulling van de monumenten zijn donderdagochtend twaalf nabestaanden van de bemanning aanwezig. "Ik ben zelf naar Canada geweest om hen persoonlijk uit te nodigen. De tranen liepen over hun wangen, want ook zij zijn door wat hier is gebeurd voor het leven getekend", vertelt Ad. Ook de ambassadeurs van Nieuw-Zeeland en Canada zijn donderdag aanwezig. De ceremonie op het gemeentehuis van Rucphen wordt vanaf tien uur 's ochtends uitgezonden door streekomroep Zuidwest-TV.

Het provisorisch gedenkteken bij Rucphen. (foto: Raoul Cartens)

Een geplastificeerd A4-tje met de informatie over de bemanning van de Halifax. (foto: Raoul Cartens)