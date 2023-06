Woede over geheime ledenvergadering GroenLinks over coalitieakkoord

Het is nog voor iedereen een groot geheim, maar de leden van GroenLinks in Brabant horen zaterdag al wat er is afgesproken in het coalitieakkoord. De partij houdt dan namelijk een geheime bijeenkomst om die informatie met haar leden te delen. Oppositiepartijen in Provinciale Staten reageren verbijsterd: "De leden van GroenLinks staan niet boven de rest van de Brabanders en boven Provinciale Staten."

Begin deze maand eisten de oppositiepartijen duidelijkheid over de voortgang van de formatie. Ruim twee maanden na de verkiezingen tastten ze daarover nog volledig in het duister. Onacceptabel vonden ze, waarna ze een extra vergadering eisten.

Afgelopen maandagavond kwamen alle fractievoorzitters bij elkaar en besloten ze dat de extra vergadering van komende vrijdag niet meer nodig was. Want er was immers bijna een akkoord.

Afgelopen maandagavond vroegen verschillende partijen welke stappen er nog gezet moesten worden. "We hebben uitdrukkelijk gevraagd wat er nog aan zat te komen. Dat waren alleen puntjes op de i", zegt Willem Rutjens van JA21. Er werd met geen woord gerept over de ledenvergadering van GroenLinks.

In de mail aan de leden van GroenLinks staat het volgende:

"We zijn op het punt dat we het akkoord aan de leden willen voorleggen op een extra Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt met de aanwezige leden nog niet openbare informatie gedeeld, informatie die wij verder niet per mail of op andere manieren kunnen delen. Deze informatie delen we met jullie in vertrouwen zaterdag, maar moet geheim blijven tot presentatie van het bestuursakkoord aan de Provinciale Staten."

Dat leden geraadpleegd worden over een akkoord, vinden de oppositiepartijen in principe helemaal niet zo gek. Maar dat het stiekem gebeurt en dat alleen de leden van GroenLinks informatie krijgen, schuurt bij de Statenleden. PVV'er Alexander van Hattem: "Zo is er natuurlijk geen sprake van een gelijk speelveld. Er is veel gezegd over transparantie. Dat is dit absoluut niet."