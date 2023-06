John (75) lag twee keer op de ic, maar wil niet stoppen als voetbaltrainer

John Huisman staat volgend seizoen als hoofdtrainer voor de selectie van de voetbalclub SV CHC in zijn eigen Den Bosch. Hoewel hij al 75 is, weet hij van geen ophouden. “Mijn hart is er twee keer bijna mee gestopt. Daarom besef ik dat ik gewoon moet blijven doen wat ik het leukste vind.”

John werkte bij tal van clubs en won meerdere grote prijzen. “Ik weet nog dat we met Gemert bij VVV wonnen. Op de terugweg wilde NOS Langs de Lijn me bellen, maar ik had geen ontvangst. Ik stapte even uit de bus, maar toen reed de chauffeur weg. Dat werd een flinke sprint van zeker honderd meter. Bleek dat de spelers dat voor de gein hadden gedaan.”

Na zijn ontslag was John het plezier verloren en stopte hij als trainer. “Maar het begon al snel te kriebelen. Ik ben geen type om thuis op de bank televisie te kijken. Voetbal is mijn leven. Ze noemen me weleens Dick Advocaat omdat ik op hoge leeftijd nog trainer ben, maar het verschil is dat ik niet meer ga zeggen dat ik ermee stop.”

BVV Den Bosch is altijd zijn club geweest. Bij deze vereniging zette hij samen met zijn tweelingbroer de eerste stappen op het voetbalveld. “Ik heb er lang gespeeld en ben er dertien jaar hoofdtrainer geweest. Het is ook de enige club waar ik ooit ben ontslagen. Toch blijf ik een BVV’er en ben ik nog steeds lid.”

Zelfs toen hij gezondheidsproblemen had, was hij niet van het veld weg te krijgen. “Er was een grote ader in mijn buik gesprongen en daardoor lag ik een dag op de intensive care. Ze plaatsten twee stents, maar een paar jaar later bleken die te lekken. Ik ben helemaal opengesneden en er is een nieuwe ader geplaatst", vertelt John.

"Ik moest twee weken in het ziekenhuis blijven, maar binnen zes dagen was ik thuis. Je kunt in zak en as gaan zitten, maar ik ben gewoon weer snel gaan doen wat ik het liefst doe en dat is training geven.”

Na 50 jaar als hoofdtrainer en 24 jaar als docent bij de KNVB gaat John het niet rustiger aan doen. “Ik ben een voetbaldier en kijk alles. Zo zit ik iedere ochtend op de tribune bij FC Den Bosch. Ik blijf geïnteresseerd in nieuwe oefenstof. Als trainer wil ik me blijven ontwikkelen.”