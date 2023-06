Ruben en Sterre lopen 200 kilometer voor veteranen en krijgen Witte Anjer

Ruben en Sterre zijn jong en genieten van het leven, maar ze verliezen niet een ander uit het oog. Beide jongeren liepen, samen met een groep studenten, 200 kilometer van Zeeland naar Brabant. Een wandeltocht om geld op te halen voor veteranen die kampen met nare herinneringen uit hun militaire verleden (PTSS). Als dank ontvangen ze woensdag de Witte Anjer Prijs van het Nationaal Comité Veteranendag.

Sterre van den Boogaard (20) uit Mierlo-Hout en Ruben Lindenhovius (19) uit Eindhoven bedachten samen de mars 'Boots on the Ground'. Een wandeltocht van 200 kilometer van het Zeeuwse Nieuwdorp naar Eindhoven. Een sportieve uitdaging, maar vooral bedoeld om aandacht te vragen voor oud-militairen met de posttraumatische stressstoornis (PTTS). Het gaat om veteranen die in het verleden iets engs of schokkends hebben ervaren en dat niet goed kunnen verwerken. De nare herinneringen blijven deze militairen achtervolgen en kwellen. Van nachtmerries tot een ontregeld leven, een bestaan dat door de buitenwacht niet altijd wordt (h)erkend.

"We waren vorig jaar aanwezig op een bijeenkomst voor veteranen. Daar spraken oud-militairen over hun ervaringen en de moeite om de herinneringen te verwerken. Die speeches maakten veel indruk op ons", vertelt Sterre. Het motiveerde haar en Ruben om aandacht te vragen voor PTSS bij veteranen en geld op te halen voor Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteit. Het tweetal ging langs alle klassen van hun opleiding VeVa op het Summa-college. Of er iemand met hun mars wou meelopen? Dat hebben ze geweten. "Er waren superveel aanmeldingen. Iedereen reageerde heel erg enthousiast. We konden helaas maar een beperkt aantal deelnemers toelaten dus hebben we een selectie gemaakt", kijkt Sterre terug.

De wekelijkse wandeltrainingen zorgden daarna nog voor een tweede schifting. Uiteindelijk bleven 23 topfitte doordouwers over. De studenten liepen van 6 tot en met 10 maart Boots on the Ground. Sterre, zelf een verwoed wandelaar: "Het voorjaar was nat en koud. Iedereen had blaren. Toch heeft de hele groep de tocht voltooid. Ik ben trots op die jongens." De vierdaagse met dagmarsen van bijna 50 kilometer, werd met militaire precisie voorbereid. Onderweg sliep de groep op verschillende locaties. Wellicht de meest bijzondere was de laatste overnachting in het veteraneninloophuis. "Daar spraken we veteranen en begrijp je voor wie je het doet", aldus Sterre.

De mars die 2400 euro opleverde, is nog geen traditie, maar het zaadje is geplant. De voorbereiding voor een volgende mars in 2024 is al in gang gezet. Andere studenten nemen het stokje over van Ruben en Sterre. Zelf hoopt ze haar studie in december af te ronden. "En dan ga ik solliciteren bij de luchtmobiele brigade. Ik wil graag maart of april volgend jaar aan de slag", klinkt het kordaat. Over de Witte Anjer Prijs

Jaarlijks reikt het Nationaal Comité Veteranendag (NCV) de Witte Anjer Prijs uit aan mensen en organisaties die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. Dit jaar ontving het NCV bijna 150 nominaties van gemeenten, organisaties en individuele aandragers.