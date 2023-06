Jongen (6) en man (54) vermist: grote zoektochten bij waterplassen

Met man en macht wordt woensdagavond op twee plekken gezocht naar een vermiste jongen (6) en een man (54). Het kind is voor het laatst gezien bij recreatiegebied De Lithse Ham in Lith. Duikers van de brandweer doorzoeken daar het water. De man is voor het laatst gezien in het water bij het E3 Strand in Eersel.

"We zijn er alles aan het uitkammen", zegt een politiewoordvoerder over de zoektocht naar de 6-jarige jongen in Lith. Ook het Veteranen Search Team zoekt mee. Wie hem ziet, wordt verzocht 112 te bellen. Dat staat in een Burgernetmelding die is verstuurd. Het kind heeft een licht getinte huid en draagt zwarte kleren.

Zijn ouders laten aan het Brabants Dagblad weten uit Turkmenistan te komen en dat het jongetje niet kan zwemmen. Ze verblijven in een opvang in Oss. Ze zaten op het strand, terwijl het jongetje aan het spelen was in het water. Daarna is hij niet meer gezien, schrijft de krant.

Zwemmen

Ook in Eersel wordt dus iemand vermist, namelijk een 54-jarige man. Naar hem werd lange tijd gezocht in de waterplas bij het E3 Strand. Hij werd voor het laatst gezien voordat hij het meer zwemmend wilde oversteken. Om kwart over negen in de avond is de zoektocht gestaakt.

"We hebben alle middelen ingezet die we tot onze beschikking hadden", zegt een politiewoordvoerder. Ook speelt de invallende duisternis daarbij een rol.