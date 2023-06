Bart Stevens zorgt bijna voor een stunt in Rosmalen en droomt groot

Tennisser Bart Stevens (25) uit Waalwijk heeft een hoge klassering in het enkelspel uit zijn hoofd gezet. Toch durft hij groot te dromen. "Ik wil bij het dubbelspel de top 10 van de wereld bereiken en grandslamtoernooien winnen."

Op het tennistoernooi van Rosmalen zorgde hij woensdag bijna voor een stunt. Samen met dubbelpartner Matwé Middelkoop verloor hij pas in de supertiebreak (beslissende game) van Wesley Koolhof en Neal Skupski, het beste koppel ter wereld.

"Het was voor de toeschouwers ongetwijfeld heel leuk om naar te kijken. Voor ons om te spelen ook, alleen is de nederlaag erg zuur. Het is beslist door een paar kleine fouten."