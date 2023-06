Trainer Klaas Wels vertrekt na tegenvallende resultaten bij TOP Oss

Klaas Wels stopt als hoofdtrainer bij TOP Oss. De trainer vertrekt per direct vanwege persoonlijke omstandigheden, meldt de club. "Daardoor kon hij niet optimaal functioneren." Een groep supporters had zich door tegenvallende resultaten tegen de trainer gekeerd. Volgens de club is zijn vertrek noodzakelijk om met vertrouwen aan een nieuw seizoen te kunnen beginnen.

Wels begon in 2008 als stagiair bij TOP Oss. In 2010 tekende hij een contract als assistent-trainer. In totaal werkte hij 13 jaar bij de club, waarvan 4,5 jaar als hoofdtrainer. Na een mislukt avontuur als trainer bij MVV Maastricht keerde hij in 2022 terug als technisch directeur in Oss.

Aangifte

Het werd geen succesvol huwelijk en na het ontslag van hoofdtrainer Kristof Aelbrecht nam hij zelf het stokje over. De prestaties vielen tegen en uiteindelijk eindigde de club als zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Een groep supporters zag de samenwerking niet meer zitten. Ze lieten hun onvrede duidelijk horen op de tribune. De club deed zelfs aangifte toen er online een beledigende, bewerkte foto werd geplaatst.

Hoewel zijn contract nog een jaar doorloopt, keert Wels niet meer terug in het Frans Heesen Stadion. "Natuurlijk had ik mijn herbenoeming als coach me zeker anders voorgesteld, maar in het belang van de club en mijzelf is dit het beste. Ik heb altijd geroepen dat er niemand boven de club staat", is te lezen op de clubwebsite.

Opvolger

Technisch directeur Linton Posthumus gaat op zoek naar een opvolger voor de Brabantse trainer. “Deze uitkomst is uiteraard teleurstellend voor iedereen. Het vertrek van Wels is niet ideaal zo vlak voor de start van de voorbereiding. In het belang van TOP Oss is het wel noodzakelijk om vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen.”