Vier meiden in een hoekhuis, 600 jonge vluchtelingen zoeken ook zo'n plek

In een hoekwoning in Tilburg wonen vier meiden tussen de 16 en 18 jaar oud. Allemaal gevlucht uit Eritrea en Syrië. Meer dan twee jaar duurde de tocht en geen van hen kwam ongeschonden uit die strijd. Ze kregen hier een verblijfsvergunning. Nu wonen ze eindelijk op een veilige plek met een toekomst hier. In Brabant is dringend woonruimte nodig voor 600 van zulke minderjarige vluchtelingen.

Krijg je uiteindelijk een status en mag je dus in Nederland blijven, dan is het de bedoeling dat je snel doorstroomt naar een kleinschalige opvang. Bijvoorbeeld met een aantal jongeren samen in een huis. Zo kan je aan je nieuwe leven in Nederland beginnen. Maar in Brabant komen we nu al bijna 600 van die plekken tekort.

Minderjarige vluchtelingen die in hun eentje ons land binnenkomen, moeten zich net als alle anderen eerst melden in Ter Apel. De bedoeling is, dat vluchtelingen die echt heel jong zijn worden opgevangen in een gastgezin. Dan mag je maximaal 14 jaar oud zijn. Ben je tussen de 15 en 18 jaar oud, dan kom je in een jongeren-opvangvoorziening van het COA.

Daarom straalt hun woonruimte vooral huiselijkheid uit. Met een zithoek met kussens op de bank, een fijne eettafel en een ruime keuken. "Die sfeer is zo belangrijk. Dát geeft al een gevoel van veiligheid en dat is het allerbelangrijkst."

"Je geeft een kind van 15 of 16 niet de sleutel van een sociale huurwoning om ze het letterlijk maar te laten uitzoeken", zegt Aregash. "Het blijft een kind. Een kind heeft begeleiding nodig, of dat nou van ouders is of van hulpverleners. Ouders zijn er niet, dus doen wij het."

Mirna Broers legt uit dat die begeleiding over heel veel onderwerpen gaat. "Hoe betaal je rekeningen of hoe maak je geld over? Maar ook wat gezond eten is. Daarnaast willen we vooral weten hoe het met deze jonge mensen gaat, emotioneel. Ook maken we een plan voor de toekomst. Wat wil je met een opleiding, bijvoorbeeld."

Kleinschalige opvang voor deze jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning is dus heel belangrijk, maar we komen er in Brabant heel veel tekort. En ook niet alle plekken zijn even geschikt. Mirna: "Deze jongeren gaan naar school, hebben een bijbaantje, zitten op zwemles. Dus is het heel fijn als ze in een gemeenschap 'het leven' kunnen leren kennen. Tussen de mensen dus. Op een industrieterrein gaat dat een beetje lastig."