DJ Tiësto in concert op een begraafplaats? In Breda vinden ze dat wel sexy

Naast het Mastbos, Park Valkenberg of de Galderse Meren kunnen Bredanaars binnenkort ook recreëren op begraafplaats Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda. Directeur Roel Stapper opent voor iedereen de deuren en wil er een mooi park van maken met bijzondere graven, mooie urnen, veel groen, kunst en zelfs concerten. "DJ Tiësto mag zeker in park Zuylen komen optreden", zegt Stapper.

Ronald Strater Geschreven door

Het oppimpen van de begraafplaats is vooral een noodzakelijk kwaad. De laatste rustplaats moet meer sexy worden om nieuwe klanten te trekken. De schoorsteen moet namelijk blijven roken. Of eigenlijk juist weer niet. "Er worden veel meer mensen gecremeerd dan begraven", zegt begraafplaatsdirecteur Stapper. "Decennia geleden was het aantal crematies nagenoeg nul en nu is dat 77 procent. Daar moet meer balans in komen, want anders gaan de begraafplaatsen verdwijnen. De inkomsten zijn hard nodig."

"In september gaan we op de begraafplaats de eerste voorstelling met muziek houden."

Er is dus een andere aanpak vereist en in Breda schuwen ze die niet. De begraafplaats moet meer sexy en toegankelijker worden. Naast de prachtige urnentuin, een NAC-veldje en een ontspannende, groene bovengrondse begraafplaats komt er meer. Begraafplaats Zuylen moet volgens Stapper transformeren tot Park Zuylen. "We moeten af van de saaie en oubollige uitstraling", zo zegt hij. "Het moet een park worden waar je doorheen kunt wandelen om te recreëren en waar je je vrij voelt om van de omgeving te genieten. Of om te reflecteren. En waar mensen graag begraven willen worden, want uiteraard gaat alles met het nodige respect voor de mensen die er begraven liggen." De eerste stap is gezet. "Er wordt momenteel een groot kunstwerk gebouwd waar we in september een eerste voorstelling met muziek houden", vertelt Stapper. "Dat is echt iets nieuws." Rondom een grote boom komt er een soort van kleine arena met een podium. "Er kunnen dus straks buiten uitvaartdiensten plaatsvinden. Maar zeker ook een paar keer per jaar wat andere activiteiten. DJ Tiësto zou zeker op ons nieuwe podium mogen optreden." Eigenlijk is het allemaal nog een beetje geheim. "Het moet laagdrempeliger en ik kan er nu nog niet meer over vertellen, maar het wordt bijzonder. Iets wat je nergens ter wereld nog aantreft."

"Graven en urnen mogen best wat protseriger en uitbundiger worden."

Stapper is verder druk doende om het bestaande NAC-veldje, waar supporters van de Bredase voetbalclub hun laatste rustplaats kunnen kiezen, verder uit te bouwen. En wellicht komt er ook een groot standbeeld van Elvis Presley. Lisa-Marie Vermeulen, dochter van de Bredase overleden Elvis-fan Cor Vermeulen, is bezig met een plan en de financiering. "Dat is een serieus plan", zegt Roel Stapper. "We hebben naast dit zogenaamde Elvis-graf al een plaatsje vrijgehouden. Maar ook andere graven en ook urnen mogen wat ons betreft best wat protseriger en uitbundiger worden. We staan overal voor open." Er zit dus nog meer in het vat. "We hebben meer wilde ideeën, maar dat stuit toch wel op weerstand bij het beeld dat mensen hebben van een begraafplaats. Maar we willen de begraafplaats steeds gevarieerder maken. We willen dat de Bredanaars er graag komen en begraven wil worden."