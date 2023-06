Onze beunhaas Lola probeert de gekste beroepen uit zoals militair

Militair word je niet zomaar. Hoe moeilijk het echt is, voelt onze verslaggever Lola in de serie 'Beunen met Lola'. Ze gaat mee met korporaal Levi en leert dat het niet alleen gaat om fysiek, maar ook om de mentale gesteldheid. Het eerste deel van deze serie is nu te zien.

Levi is korporaal der eerste klasse bij 13 Lichte Brigade in Oirschot. Hij begeleidt een groep beginnende soldaten tijdens hun opleiding tot infanterist. "Ik begon hier zelf toen ik 18 jaar oud was, inmiddels zit ik er al 7 jaar en ben ik nu korporaal."

Levi herinnert zich nog goed een moeilijk moment. "Tijdens een oefening in Oostenrijk moesten we leren overleven in de kou en ons verplaatsen door de bergen. Een van de oefeningen die daarbij hoorde was een ice breaking drill. Je moet dan door het ijs zakken en er weer uit zien te komen. Dat vond ik enorm spannend maar het lukte me. Ik ging op een automatische piloot, sprong het water in, klom eruit en rolde mezelf door de sneeuw om het water af te schudden. Daarna ren je zo snel mogelijk naar een droge pek om je om te kleden."

Voor Levi was dit een bijzonder en belangrijk moment. "Achteraf ben je blij dat het gelukt is en leer je dat die moeilijke momenten nodig zijn om het einddoel te halen."

Verslaggever Lola Zopfi vond het indrukwekkend om een dag mee te lopen bij defensie. "Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden, ik mocht schieten met een echt geweer."

In de nieuwe YouTube-serie Beunen met Lola test Lola bijzondere beroepen uit. In de video hieronder zie je of het haar lukt om voor één dag militair te zijn.