Stijn en Finn lopen arm in arm en worden achtervolgd en uitgescholden

Wat begon als een gezellige avond, eindigde woensdag in een nachtmerrie voor Finn (19) en Stijn (23) uit Breda. Het stel liep arm in arm door Park Valkenberg na een Pride Bingo in het centrum, toen een man hen achtervolgde en uitmaakte voor 'kanker homo's'. Het koppel vluchtte en Stijn viel. Hij hield er schaafwonden, een gescheurde blouse en verloren slipper aan over. "We hebben de hele nacht niet kunnen slapen."

Evie Hendriks & Joris van Duin Geschreven door

De twee zijn er daags na het incident nog altijd door van slag. Zeker omdat ze boel nog probeerden te sussen door elkaar los te laten. "Eigenlijk is dat ook al te gek voor woorden", zegt Stijn. De jongens vertellen dat ze woensdagavond samen naar een Silent Muziekbingo geweest die in het teken stond van de Pride maand. Gezellig napratend liepen zij door Park Valkenberg, toen zij iemand hoorden roepen.

"Het was nog licht en er waren best veel mensen. We voelden ons op ons gemak en Stijn had een arm om mij heen geslagen", vertelt Finn. "Ineens riep iemand: 'Loop normaal!' Ik dacht nog: dat is niet voor ons bedoeld. Maar toen we omkeken, zagen we een man op ons af komen." Om een conflictsituatie te vermijden, liep het stel door en lieten ze elkaar los. Stijn: "Maar die man bleef doorgaan met schelden: 'Kanker homo! Kanker zemmel!' Toen heb ik gezegd: we lopen nu normaal, toch? Is dat oké voor je? Eigenlijk totaal de omgekeerde wereld." Toen de jongens wegrenden, bleef de man hen achtervolgen. "Ik rende op slippers en een daarvan viel uit", zegt Stijn. "Ik viel hard en heb nu een schaafwond op mijn been, elleboog en arm. Ook is mijn blouse gescheurd."

Op hulp kon het stel niet direct rekenen. "Finn pakte de slipper op en toen heeft die man Finn bij zijn elleboog gepakt. Dat was heel intimiderend. De man gooide de slipper uiteindelijk in de Singel. Ik ben toen heel hard gaan schreeuwen: 'Bel politie! Bel 112!' Het was heel druk, maar eigenlijk deed niemand iets.” Eenmaal gevlucht naar een café in de buurt kwamen twee vrouwen naar Finn en Stijn toe die de politie hadden gebeld. "Zij waren te bang om op het moment zelf iets te doen”, zegt Finn. Uiteindelijk heeft de politie de dader, een 22-jarige man uit Rotterdam, aangehouden. Hij bleef een nachtje in de cel en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Stijn en Finn hebben aangifte gedaan. De achtervolging heeft grote impact op de jongens. "We hebben het best wel zwaar en zijn geschrokken", vertelt Finn. "We hebben de hele nacht niet geslapen en praten de hele tijd over er is gebeurd."

