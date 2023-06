BBB laat coalitieonderhandelingen klappen op stallendeadline

De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in onze provincie zijn geklapt. Dat meldt John Frenken, fractievoorzitter van BBB, vrijdagmorgen. De stallendeadline voor boeren is volgens hem het breekpunt.

De BBB-achterban kan op meerdere punten niet instemmen met het bestuursakkoord. Dat zou maandag worden gepresenteerd. Er leek overeenstemming te zijn, maar volgens andere partijen is de BBB er donderdag op teruggekomen.

Stallendeadline

Volgens de BBB zijn de partijen in de beoogde coalitie (BBB, VVD, PvdA, GroenLinks) het niet eens geworden over een breekpunt van BBB, de stallendeadline. "BBB kan niet akkoord gaan met een maatregel die bij de rechter niet stand houdt en niet kon voorkomen dat heel Noord-Brabant dit voorjaar op het stikstofslot ging. Die maatregel is praktisch gezien ook onrealistisch en onhaalbaar, terwijl alternatieven voorhanden zijn", laat Frenken weten in een verklaring.

De stallendeadline staat voor juli 2024. Dan zouden alle melkveehouders een emissiearme stalvloer moeten hebben. Zo zou de stikstofuitstoot drastisch moeten worden verminderd. Kort na de provinciale verkiezingen was de BBB hier al stellig over: die deadline moet van tafel.

In een gezamenlijke reactie laten GroenLinks en PvdA weten het zuur te vinden dat het niet is gelukt om tot een akkoord te komen. "We hebben samen keihard gewerkt de afgelopen tijd en er lag een mooie basis. Helaas blijken niet alle inhoudelijke verschillen overbrugbaar", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden.

Ward Deckers (PvdA): “We dachten dat we eruit zouden komen met een mooi akkoord. We wilden samen aan de slag voor Brabant om te doen wat nodig is voor onze provincie."

De twee linkse partijen zeggen nog steeds bereid te zijn om bestuursverantwoordelijkheid te nemen.

Extra vergadering

De BBB zegt in het persbericht ook 'de handdoek niet in de ring te gooien' en nodigt de Staten uit om 'samen tot een stabiel en breed gedragen college te komen. In de verklaring licht Frenken toe: "Gisteravond rond een uur of elf hebben we besloten om te stoppen met de onderhandelingen. We gaan hier later nader op in. Duidelijkheid volgt."

Volgende week vrijdag is er een extra Statenvergadering, waarbij wordt gesproken over de onderhandelingen.