Auto's belanden bovenop elkaar na frontale crash

Na een zwaar ongeluk is op de Boschdijk in Eindhoven een enorme ravage ontstaan. Daar botsten vrijdagochtend drie auto's, waarna een daarvan bovenop een andere wagen belandde. Zeker één bestuurder raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht. Een auto op die op dat moment richting Best reed, kwam op de andere weghelft terecht en botste frontaal op een tegenligger. Die werd door de klap gelanceerd en belandde bovenop een derde auto. Samen kwamen ze tegen een lantaarnpaal tot stilstand.

Op de foto's is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De brandweer heeft de bestuurder van de bovenste auto bevrijd. Of dat ook degene is die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, is nog onduidelijk.

Op dit moment is de Boschdijk afgesloten. De weg ligt bezaaid met brokstukken, die eerst moeten worden opgeruimd. Ook doet de politie nog onderzoek.