Vermiste meisje (15) uit Etten-Leur weer terecht

Het vermiste meisje van 15 uit Etten-Leur dat sinds dinsdag werd vermist, is in goede gezondheid gevonden. Dat laat de politie weten via Twitter.

Het meisje vertrok dinsdag van huis. Sindsdien werd niks meer van haar vernomen. Donderdag deelde de politie haar naam en foto, in de hoop dat ze snel weer terecht zou zijn. Of die informatie de doorslag heeft gegeven, is niet bekend. De politie meldt niet waar ze de afgelopen dagen is geweest.