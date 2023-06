Beschoten kat loopt rond met pijl in voorpoot, maar laat zich niet vangen

Een beschoten kat houdt in Dussen de gemoederen bezig. Iemand zag het dier donderdagavond lopen met een pijl in een voorpoot en waarschuwde de hulpdiensten. De kat zou zijn beschoten met een kruisboog, maar laat zich vooralsnog niet vangen.

Volgens een politiewoordvoerder zou de wond die het dier opliep bij de beschieting 'oppervlakkig' zijn. Hierdoor kan de kat nog goed bewegen. Het lukte agenten, personeel van de dierenambulance en mensen in de buurt donderdagavond allemaal niet het dier te vangen. "De kat kon goed rennen."

Rode pijl

Het gaat om een zwarte kat, bij wie een rode pijl in de linker voorpoot zit. Wie het baasje is van het dier, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wie de kat beschoot. De schutter wordt gevraagd zich te melden.

Aan wie het dier kan vangen, wordt gevraagd de pijl uit het pootje te trekken en contact op te nemen met de dierenambulance.