Deze vechtsporter met olympische ambities kan niet tegen onrecht

Naast vele uren met zijn neus in de schoolboeken is Aymen Achnine dagelijks bezig met taekwondo. De 21-jarige rechtenstudent aan de Tilburg University werkt hard om zijn droom uit te laten komen: volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. “Mijn studie en de topsport zijn twee totaal verschillende werelden, maar ze passen perfect bij mij.”

Zo rustig en geconcentreerd hij is als student, zo beweeglijk is hij als topsporter. Drie dagen per week traint hij met de nationale selectie in Rotterdam en twee avonden is hij bij de regioselectie in een gymzaal van een Eindhovense basisschool. “Door mijn broer koos ik voor taekwondo, maar een groot talent was ik de eerste jaren niet. Op mijn 15de kwam ik in het regioteam, een jaar later won ik ‘opeens’ internationale prijzen. Dat was voor mij het moment om mijn levensstijl aan te passen en vol voor de topsport te gaan.”

Daar waar tentamens en drukke schoolperiodes bij veel studenten voor stress zorgen, staat Aymen er anders in. “Als taekwondoka wil ik graag alles onder controle hebben en daar ben ik dag en nacht mee bezig. De studie helpt me om me ergens anders op te richten. Ik neem school heel serieus, ik ben oprecht geïnteresseerd in de rechtsgeleerdheid. Het past bij mijn karakter, want ik kan slecht tegen onrecht.”

Op de wereldranglijst stond hij anderhalf jaar geleden niet in de top-100 in zijn gewichtscategorie tot 58 kilo. Nu gaat Aymen richting de beste 30. “Als je in deze vechtsport de top bereikt, is dat extra mooi omdat vrijwel ieder land goede atleten heeft. Er zijn zoveel factoren bepalend of je een wedstrijd wint of verliest. Ik strijd in ieder geval altijd aanvallend voor de winst. Als ik voor sta, ga ik voor een uitbreiding van de score in plaats van tegenhouden.”

Het mentale proces is volgens Aymen belangrijk. “Je verliest in deze sport meer dan dat je wint. Ik deed onlangs mee aan het WK in Azerbeidzjan en vloog er in de eerste ronde uit. Dan heb je zoveel geïnvesteerd en ben je binnen 10 minuten klaar. Het is mentaal pittig, maar ook part of the job. Ik wil naar de top en daar horen nederlagen bij.”

Na het WK en zijn tentamens in Tilburg gaat de zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder deze week naar de European Games in Krakau. Volgende maand reist hij naar China voor de World University Games. Uiteindelijk staat alles in het teken van de Olympische Spelen in 2024. “De concurrentie bij kwalificatietoernooien is moordend, maar er is zeker een kans. Met taekwondo zul je nooit veel geld verdienen, maar het lijkt me geweldig om op het hoogst mogelijk podium te acteren. En als het ticket binnen is, dan wil ik daar mijn beste versie laten zien.”