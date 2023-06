Joost werd geëxecuteerd bij Kamp Vught, nu is hij vereeuwigd in animaties

Joost van de Mortel uit Tilburg zat tot zijn oren in het verzet toen hij in 1944 werd opgepakt en naar Kamp Vught werd gestuurd. Samen met een andere verspreiders van verzetsblad Trouw werd hij geëxecuteerd. Het is een van de verhalen die studenten van kunstacademie St. Joost tot leven hebben gebracht in animaties. Al die creaties zijn te zien in een nieuwe expositie in Kamp Vught.

Hierin worden de verhalen verteld van 16 mensen die in Nederland, Duitsland, Polen en Italië zijn vervolgd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Honderd tweedejaars studenten van de opleiding uit Den Bosch en Breda zijn een half jaar lang bezig geweest om er animaties van te maken.

“Vooral de executie op het einde vonden we lastig om te animeren."

De Nederlandse verhalen gaan over Joost van de Mortel, Roosje Mozes, Tineke Wibaut-Guilonard en Suze Arts. Janneke van de Loo (23) en Gabrielle van der Ven (22) uit Tilburg maakten de animatie over Joost. “Zijn verhaal heeft veel indruk gemaakt”, vertelt Janneke. “Vooral de executie op het einde vonden we lastig om te animeren. Je wilt er toch op een respectvolle manier mee omgaan. Daarom hebben we gekozen voor een krantenprop die symbolisch verdwijnt.” De studenten bezochten eerst Kamp Vught om zich goed voor te bereiden. Daarna spraken ze met professionele animatoren, die al eerder animeerden over de Tweede Wereldoorlog. “Hierdoor zien de studenten dat de oorlog niet ver weg is”, vertelt Anja Spaninks, woordvoerder bij Kamp Vught. Bovendien geeft het de verhalen weer een nieuwe dimensie. "Van Joost van de Mortel hadden we bijvoorbeeld wel foto's, maar er is nooit een film over gemaakt. Dat geldt voor al die mensen. Dat maakt het bijzonder.”

"Omdat hier beeld bij zit kijken mensen misschien sneller."

Janneke hoopt dat er dankzij de animaties meer jongeren betrokken worden bij de gebeurtenissen van toen. “Ik wil dat de verhalen nog lang worden doorgegeven. Omdat hier beeld bij zit, kijken mensen misschien sneller en zijn ze langer geïnteresseerd.” De animaties zijn vanaf zaterdag te zien in de expositie 'Persecution through their eyes'. Er zijn filmpjes over bekende en minder bekende vervolgde Joden, verzetsstrijders en ‘daders’. Zoals Kurt Prüfer, de bedenker van de crematoria in de concentratiekampen.

