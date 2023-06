5000 boompjes per ongeluk gemaaid: 'Boomfeestdag wordt boomtreurdag'

Boomfeestdag in Cuijk werd deze week boomtreurdag in Cuijk. Daar werden 5000 jonge boompjes zonder pardon weggemaaid door een loonwerker. Het aangelegde bos is zo in één klap weer een weiland geworden.

Arie van Hees en Wim Koetsier kunnen het niet geloven. De twee mannen van natuurclub IVN dachten deze week even op het verkeerde stuk land te zijn. “En toen herkende ik een van die grote bomen, die er al stonden en toen wist ik het weer”, vertelt Wim. 56 kinderen uit Haps gingen in november naar het terrein achter de geluidswal bij A73 om bomen te planten. Met bussen werden de kinderen ernaartoe gebracht. Zij plantten er in totaal 5000 boompjes.

"Het is nog niet duidelijk bij wie de schuld ligt.”

"Het is heel jammer voor de kinderen", vinden de mannen. Maar hoe de boompjes nou konden worden gemaaid, is nog de vraag. Tegen De Gelderlander zegt de gemeente Land van Cuijk dat ze de maaiactie betreurt. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat er precies fout is gegaan, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Het is nog niet duidelijk bij wie de schuld ligt.” Wim en Arie beseffen dat het te laat is en dat de schuldvraag er niet meer zoveel toe doet. Ze vinden nog één schamel boompje op het enorme veld.

“Het is een boomtreurdag geworden."

“Het is een boomtreurdag geworden”, zegt Wim gelaten. Hij heeft samen met Arie nog geen idee of de bomen weer terug worden geplant. “De gemeente heeft 33 kerkdorpen en er is een nieuwe raad. Dus ik denk dat wij voorlopig niet aan de beurt komen.” In november was het nog feest: