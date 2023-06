Ruzie over meisje leidt tot massale vechtpartij en klappen met boksbeugel

Op de Walvisstraat in Helmond vond vrijdagnacht een grote vechtpartij plaats. Hierbij zouden zo'n dertig mensen betrokken zijn. Er zou volgens de politie ruzie zijn ontstaan over een meisje, tijdens een feestje. Vervolgens werd er over en weer geslagen, onder meer met een boksbeugel.

Rond halftwee 's nachts werd de politie gewaarschuwd. Toen de agenten aankwamen, zagen ze de jongen die geslagen had met de boksbeugel met een groepje jongeren op een afstandje naar hen kijken. Toen de agenten op hen afstapten, renden of fietsten zij snel weg. Dit gebeurde een paar keer. "Wij hoorden de jongeren op een afstandje hierom lachen."

Om te voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand zou lopen, bleven de agenten in de buurt.

Nat

Op een gegeven moment zagen ze kans een van de jongeren aan te spreken, maar de anderen fietsten weer weg. Een van de jongeren botste met zijn fiets tegen een paaltje, viel en rende hard weg. De agenten namen vervolgens de fiets mee. De fiets is door een andere eenheid opgehaald en meegenomen naar het politiebureau.

Niet veel later liepen twee jongeren van dit groepje naast de agenten, terwijl ze deden alsof ze van niets wisten. De agenten spraken hen aan. De jongen die geslagen zou hebben met de boksbeugel was een van hen. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij werd gefouilleerd, maar had op dat moment geen boksbeugel bij zich. Wel was de jongen nat omdat hij, waarschijnlijk tijdens het vluchten, gevallen was in het water.

Passende maatregelen

De jongen kreeg van de agenten een proces-verbaal vanwege het niet kunnen tonen van zijn identiteitsbewijs. Omdat de jongen minderjarig is, werd zijn ouder hiervan op de hoogte gebracht. Die kwam wat later de jongen ophalen. De ouder was op z'n zachtst gezegd niet blij met wat er gebeurd was en ging 'passende maatregelen' nemen.

De eigenaar van de fiets heeft zich nog niet gemeld bij de politie. De fiets kan daar opgehaald worden als een geldig identiteitsbewijs wordt getoond.