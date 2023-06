Beetje verkoeling in aantocht, ANWB waarschuwt: 'Pas op voor gladde wegen'

Voor mensen die het wel een beetje gehad hebben met de tropische temperaturen van de laatste tijd heeft Roosmarijn Knol van Weerplaza goed nieuws.: het gaat wat afkoelen. De natuur mag zich daarbij verheugen op wat regen. Maar die eerste regen sinds lange tijd kan volgens de ANWB wel leiden tot verraderlijke situaties op de weg.

Deze zaterdag verloopt nog zonnig en droog. De temperatuur komt volgens Roosmarijn in West-Brabant uit op 27 graden en zo'n 29 graden in Eindhoven en omstreken. "In de loop van de middag neemt de sluierbewolking wel wat toe", vertelde ze in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Dan krijgen we wat dunne flarden bewolking aan de hemel. Die bewolking wordt 's avonds steeds dikker. De wind gaat ook wat draaien. Die waait nu nog zwak tot matig uit het noordwesten, maar draait zondag naar het zuidoosten. Dat zijn de voortekenen voor de weersomslag die zondag gaat plaatsvinden. Met die wind wordt heel warme, vochtige lucht meegevoerd."

Zondag wordt volgens Roosmarijn dan ook tropisch warm, met 30 graden. "Door die hoge luchtvochtigheid - dat een beetje een klam, broeierige gevoel geeft - zal het niet verbazen dat er wat regen kan vallen en onweerbuien kunnen ontstaan. Dat is voor het eerst sinds lange tijd. Sinds half mei is er bijna geen regen meer gevallen in de provincie. Het is dus wel een keer tijd hiervoor!"

Dit hoeft ook niet vervelend te zijn na zo'n klamme dag, benadrukt de weervrouw. "Dan gaat het even lekker afkoelen. Dat zullen we maandag ook wel merken. Dan is het 's middags nog maar 26 of 27 graden. Daarbij wel nog een redelijk hoge luchtvochtigheid. Het zal dan dus nog steeds een beetje broeierig aanvoelen. Maar die temperaturen van 30 graden en meer zijn dan even verleden tijd. "

Het blijft maandag overdag grotendeels droog. "De meeste buien vallen in de nacht van zondag op maandag. Dinsdag en woensdag krijgen we hier en daar een bui. Vooral in de middag, verspreid over Brabant. Vanaf donderdag komen er weer wat hogedrukgebieden dichterbij. Dan stabiliseert alles een beetje, gaat de buienkans er weer uit en gaat het weer ietsje opwarmen."