Man met mes bedreigt vader met kind (4) in park

Een vader, die zaterdagmiddag met zijn 4-jarige dochtertje door het Spoorpark in Tilburg liep, is daar bedreigd door een man met een mes. Het slachtoffer kent de verdachte en belde meteen de politie.

Ook andere mensen in het Spoorpark, onder wie kinderen, zouden volgens de politie door de 56-jarige man bedreigd zijn. Zij zouden volgens een woordvoerder 'enorm geschrokken' zijn.

Piushaven

De man ging er na het dreigement op de fiets vandoor. Hij werd korte tijd later aangehouden bij de Piushaven.

De man had bij zijn aanhouding het mes nog altijd op zak. Ook een schaar had hij bij zich. Die zijn in beslag genomen. De man is vastgezet.

Oproep

Iedereen die door de 56-jarige man werd bedreigd of hier getuige van was, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.