Brand in zijn verzorgingshuis was de ultieme nachtmerrie voor Peter

In zijn rolstoel komt Peter Rovers kijken naar het uitgebrande deel van verzorgingshuis Merefelt in Veldhoven. Hij woont onder de plek waar zondagmorgen rond half zes de brand uitbrak. Zichtbaar aangeslagen kijkt Peter naar de zwartgeblakerde gevel. Op de vraag of hij geschrokken is antwoord hij: "Kun je dat niet zien? Heel erg. Vooral die rook was verschrikkelijk!"

"Brand en dat hij dan niet uit zijn rolstoel kan komen, is altijd zijn grootste nachtmerrie geweest", zegt Sandra, de dochter van Peter die meegekomen is op vaderdag. Sandra denkt dat de brand grote impact heeft op haar vader: "Hij komt nu wel nuchter over, maar vannacht ligt hij weer op zijn kamer en dan weet je niet wat er gaat gebeuren." Sandra is net als haar vader erg geschrokken van de brand: "Dan wordt je gebeld en hoor je dat hij geëvacueerd is en dan denk je verdorie, waarom mijn vader weer. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd, maar hij heeft wel aan de zuurstof gelegen. Mijn vader is een nuchtere Brabander en hij gaat er goed mee om en wij vangen hem als familie ook allemaal op."

"Die afhankelijk is heel traumatisch."