Hardlooptalent Niels Laros evenaart 20 jaar oud record: 'Nooit verwacht'

Hij is pas achttien jaar oud, maar hardlooptalent Niels Laros uit Oosterhout mag nu al zijn naam achter het Nederlandse record op de 1500 meter schrijven. Bij een wedstrijd in Nice liep hij een tijd van 3.32,89. Precies dezelfde tijd als recordhouder Gert-Jan Liefers in 2001 liep. Niels is dus de eerste die dat in ruim twintig jaar tijd weet te evenaren.

“Heel bijzonder. Ik had dit nooit verwacht”, reageert Niels. “Ik had niet gedacht dat ik nu al op dit niveau zat, dus dat maakt het extra leuk.” Niels rende in Nice een snelheid van zo’n 25 km per uur. Hij kwam als tweede binnen, vlak achter de Ier Andrew Coscoran. Hoe hij zo hard de benen onder zijn lijf uit kan rennen, weet hij zelf ook niet. “Iedere keer als ik die snelheid liep, vroeg ik mezelf af hoe ik dat 1500 meter ging volhouden. Maar in een wedstrijd schakel je dan toch om en dan lukt het.”

“Je voelt heel veel verzuring, je benen stoppen langzaam met werken."

Maar daarvoor moest hij wel tot het gaatje gaan. Weinig mensen zullen zichzelf zo kunnen pijnigen als Niels. “De eerste 800 meter gaat nog wel, daarna is het doorduwen en de laatste fase is overleven”, zegt hij. “Je voelt heel veel verzuring, je benen stoppen langzaam met werken. En dan moet je toch proberen dat tempo vast te houden.”

"Het is wel een eer dat ik met hem het record mag delen."