Puinhoop bij ondergrondse containers: zijn verborgen camera’s de oplossing?

Van een dartboard en een kattenbak, tot een stoel en een kinderwagen. Zomaar wat spullen die dit weekend gedumpt werden naast ondergrondse afvalcontainers in Den Bosch. En dat moet afgelopen zijn, vindt nu ook de lokale politiek. Een mogelijke oplossing: het plaatsen van camera’s.

Het is aan de orde van de dag in onder meer de Bossche wijken Hambaken, Rompert en Kruiskamp: grote bergen afval die naast de ondergrondse containers op straat worden gedumpt. Vooral in de buurt van winkelcentra is het vaak raak. De containers daar zitten al gauw overvol en dus kwakken mensen hun rotzooi ernaast. Vooral na het weekend is het raak, vertelt een man. “Dan is het een enorme bende. Bij alle containers in de stad trouwens. Je kunt er de klok op gelijk zetten. Waarom? Omdat mensen misschien te lui zijn om het ergens anders heen te brengen.”

"Bij de glasbak staan soms zelfs hele ramen."

Even verderop denkt een stadsgenoot er hetzelfde over. “Het is schandalig. Waarschijnlijk passen sommige spullen niet in de containers en dan gooien ze die daar gewoon maar neer. Dan zijn ze het maar kwijt. Bij de glasbak staan soms zelfs hele ramen. En daar lopen dan kinderen langs. Ik stoor me daar aan.” Als het aan lokale partij VOOR Den Bosch ligt, komt er snel een oplossing voor het ‘asociale gedrag’. Fractievoorzitter Joep Gersjes wil graag camera’s ophangen bij de containers. Zo kan de gemeente zien wie welke spullen dumpt, waarna handhavers boetes uit kunnen delen. Daarnaast denkt Gersjes dat de camera’s in veel gevallen kunnen voorkomen dat mensen spullen dumpen. Mochten de camera’s er komen, dan is Den Bosch niet de eerste stad met die aanpak. Zo kampte Tilburg in het voorjaar van 2018 met dezelfde afvaloverlast. Volgens een woordvoerder van de gemeente werden er zelfs complete bankstellen gedumpt. Toen stickers, waarschuwingsborden en extra controles niet bleken te helpen, werden camera’s geplaatst als laatste redmiddel.

"Dit probleem wordt alleen maar erger."

Een jaar later kwam het in Breda niet zover. Ook daar werd geroepen om strenge maatregelen tegen de dumpingen, maar het plaatsen van camera’s zou volgens het bestuur een te grote inbreuk op de privacy van inwoners zijn. Daarnaast zou het probleem zich zo alleen maar kunnen verplaatsen naar afvalcontainers waar geen camera's hangen. Of het college van Den Bosch het voorstel van Gersjes ziet zitten, moet de komende tijd blijken. Zelf ziet hij liever vandaag dan morgen actie. “Dit probleem wordt alleen maar erger. Het wordt echt tijd dat dit een halt wordt toegeroepen." Is het bij jou in de buurt ook zo'n puinhoop rondom de vuilniscontainers? Laat het dan per mail weten aan ons, liefst vergezeld met foto's: [email protected]