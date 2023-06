Vliegtuig crasht ondersteboven op akker: piloot valt niets te verwijten

De piloot die zaterdag met zijn vliegtuig crashte op een akker aan de Ruilverkavelingsweg in Drimmelen valt niets te verwijten. Dat blijkt uit een onderzoek van het team Luchtvaarttoezicht, zo laat een politiewoordvoerster maandagmiddag weten.

Het vliegtuig met piloot Willem Ketelaars uit Bosschenhoofd als enige inzittende, landde zaterdagochtend rond kwart voor twaalf ondersteboven op de akker bij Drimmelen. De piloot kwam bij de crash met de schrik vrij.

'Ik eindigde ondersteboven in de veiligheidsgordels'

"Er ontstond een motorstoring toen ik tussen Drimmelen en de Biesbosch vloog", legde piloot Willem zaterdagmiddag uit. "Die storing was dusdanig dat ik Vliegveld Seppe, waar ik was opgestegen, niet meer kon halen. Er klonken knallen uit de motor, die verloor al het vermogen. Toen had ik geen andere optie meer dan onmiddellijk een noodlanding te maken."

Hij informeerde snel de luchtverkeersleiding over de aanstaande noodlanding. Dat het vliegtuig daarbij over de kop sloeg, was volgens Willem - die tien jaar vliegervaring heeft - te wijten aan het rulle zand. "Zodra ik de grond met de wielen raakte, knalde het vliegtuig ineens naar voren. Ik eindigde ondersteboven in de veiligheidsgordels. Daarna kon ik uit het vliegtuig klimmen. Ik ben met de schrik vrijgekomen."

Aanbevelingen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat wellicht nog wel onderzoeken of er naar aanleiding van de crash in Drimmelen aanbevelingen nodig zijn om de luchtvaartveiligheid te vergroten.

