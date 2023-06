Vliegtuig crasht op akker: 'Er kwamen knallen uit de motor'

Een vliegtuig is zaterdagochtend ondersteboven op een akker beland bij Drimmelen. Het ongeluk aan de Ruilverkavelingsweg gebeurde rond kwart voor twaalf. De piloot kwam met de schrik vrij. "Ik zat ondersteboven in de veiligheidsgordels."

"Er ontstond een motorstoring toen ik tussen Drimmelen en de Biesbosch vloog", vertelt piloot Willem Ketelaars uit Bosschenhoofd, die als enige in het vliegtuig zat. "Die storing was dusdanig dat ik het veld in Seppe, waar ik was opgestegen, niet meer kon halen. Er klonken knallen uit de motor, die verloor al het vermogen. Toen had ik geen andere optie meer dan onmiddellijk een noodlanding te maken."