Lichaam gevonden in meer bij naturistenpark, waarschijnlijk van oudere man

In het water van een recreatieplas in het dorp Elsendorp is maandagmiddag een dode gevonden. Vermoedelijk gaat het om een oudere man over wie de politie eerder was gealarmeerd.

Sami Kappe Geschreven door

Deze man werd maandag niet meer gezien nadat hij eerder het water was ingelopen. Dat gebeurde bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp aan Den Heikop. Een traumahelikopter en meerdere ambulances gingen naar het meer. Niet veel later maakte de politie bekend dat in de recreatieplas een lichaam is aangetroffen. "Onderzoek zal moeten uitwijzen of het om de oudere man gaat die het water in ging", schrijft de politie op Twitter.