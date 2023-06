Man (87) uit Barneveld komt om in meer bij naturistenpark

De man die maandagmiddag in het water van een recreatieplas in het dorp Elsendorp is gevonden, is een 87-jarige man uit Barneveld. Dat laat de politie weten.

Sami Kappe Geschreven door

De man werd maandag niet meer gezien nadat hij eerder het water was ingelopen. Bezoekers en hulpdiensten begonnen een zoektocht toen de man niet meer boven water kwam. Dat gebeurde om half twee bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp aan Den Heikop. Een uur later werd zijn lichaam gevonden en uit het water gehaald. De inzet van een traumahelikopter en meerdere ambulances bleek vergeefs. De politie heeft het onderzoek naar de verdrinking afgerond en nabestaanden ingelicht.