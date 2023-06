Dit is misschien wel de oudste ezel van Nederland: Basje van 46 jaar

Op de kinderboerderij van Speelpark de Splinter in Eindhoven loopt een wel heel bijzondere ezel rond. Basje is met 46 jaar waarschijnlijk de oudste ezel van Nederland. Het dier werd 25 jaar geleden in slechte toestand naar de kinderboerderij gebracht, maar is dankzij de verzorgers weer topfit. "We gaan ervan uit dat hij nog jaren meegaat."

Omdat ezels niet goed alleen kunnen zijn, kwam er al snel een nieuw maatje. Inmiddels zijn Basje en de witte ezel Anja echte maatjes. "Het was in het begin even wennen. Ze vochten weleens, maar nu gaat het prima. Ze kunnen niet met en niet zonder elkaar."

Ruim 25 jaar geleden kwam Basje voor het eerst op de kinderboerderij. "Hij was helemaal verwaarloosd en had doorgegroeide hoeven", vertelt beheerder Hugo Jansen. Hij kwam hier samen met zijn maatje Doeke, die was er ook niet best aan toe. "Toen Doeke overleed, heeft Basje daar veel verdriet van gehad. Hij kwam in een rouwproces."

Op de kinderboerderij is Basje dus weer helemaal opgeknapt. Het dier is nu bijzonder oud. "Ons is verteld dat een ezel maximaal 45 jaar oud wordt. Daar zit daar hij dus al overheen", zegt Jansen. In januari wordt de ezel 47 jaar. "We hopen dat hij dat haalt, want dan is Basje de oudste ezel die ooit in Nederland heeft geleefd."

Dat gaat het hoogbejaarde dier zeker halen, verwacht de beheerder. "Hij is in superconditie. Af en toe laat hij ons wel schrikken met wat gezondheidsproblemen, maar dan halen we de arts erbij en gaat Basje weer door."

Het geheim van de verzorgers? "Hij krijgt heel veel liefde en aandacht van de vrijwilligers", weet Jansen. Het dier wordt vanwege zijn hoge leeftijd extra in de gaten gehouden. "Hij wordt dagelijks gekamd, krijgt in de winter op tijd een extra dekje en vrijwilligers maken wekelijks een ommetje met de ezels door het park. Genoeg beweging is belangrijk op deze leeftijd."

De oude ezel krijgt iedere middag ook een extra maaltijd om op kracht te blijven. "Daar zitten extra voedingsstoffen in. We lengen het aan met water, zodat het makkelijker te eten is."