Hardloopkampioen stopt na blessureleed en blijkt groot wielertalent

Nog geen jaar geleden pakte Anne Knijnenburg de Nederlandse titel op de 800 meter. De Olympische Spelen in 2024 stond boven aan haar wensenlijst, maar vanwege blessureleed moest de Brabantse stoppen met hardlopen. Anne (21) stapte op de fiets en bleek een groot talent te zijn. Deze week doet ze mee aan zowel het NK tijdrijden als de wegwedstrijd.

Anne komt uit een sportief gezin. Haar vader is een ervaren triatleet en haar moeder Corina pakte vorige week zelfs de Nederlandse titel triatlon in de leeftijdscategorie 45+. De Berghemse vond het als jong meisje leuk om te sporten en bleek uiteindelijk het meeste met hardlopen te hebben. Ze was erg talentvol en ook toen ze de overstap maakte naar de senioren hoorde ze tot de top van ons land. "Helaas moest ik na meerdere blessures stoppen. Natuurlijk mis ik het lopen nog weleens."

Veel tijd om terug te denken aan haar hardloopcarrière heeft ze niet, want Anne heeft een bomvolle agenda. Ze is bijna klaar met haar studie Sportkunde en daarnaast is ze bijna fulltime met haar nieuwe passie bezig: wielrennen. "Ik heb vroeger weleens meegedaan aan een triatlon, dus fietsen was niet helemaal nieuw voor me. Maar dat ik in november 2022 op een veldrijfiets stapte, was wel een primeur. Na de winter ben ik me op het wegwielrennen gaan richten. Vooral mijn vader was blij, want hij wilde vroeger graag dat ik ging fietsen. Het is me goed bevallen en ik vind het wielerwereldje gezellig. Natuurlijk is het hard werken, maar ik was al gewend om diep te gaan."

Ze sloot zich aan bij Wielervereniging Schijndel en daar heeft ze haar draai gevonden. "Hardlopen deed ik vooral in m'n eentje, maar bij het wielrennen is teamwerk belangrijk. In Schijndel ben ik goed opgevangen. De vrouwenploeg heeft een supermooi programma en ik krijg de kans om veel wedstrijden te rijden. Mijn allereerste meerdaagse in Italië was bijvoorbeeld supervet. Ik kon al goed mee met de klim."

In Schijndel kunnen ze niet lang meer genieten van Anne, want er is belangstelling van grote teams. "Ik ga me verder ontwikkelen als allround wielrenner. Mijn specialisme? Ik weet het echt niet. Ik vind meerdere dingen leuk en het gaat me goed af. Ik kan aardig sprinten, klimmen en tijdrijden. Een mooie combinatie voor meerdaagse wedstrijden dus."