Vriendin van Danny van Poppel mag mee op trainingskamp: 'Ploeg denkt mee'

Danny van Poppel is in het peloton een grote meneer. De geboren Tilburger (29) is gegroeid tot een absolute wereldtopper. Tijdens de Tour de France die over ruim een week start, hoopt hij op dagsuccessen. “Ik ben wielrenner geworden om te winnen.” Hij is gelukkig bij zijn team BORA-hansgrohe, al is het maar omdat zijn vriendin daar ook welkom is tijdens het trainingskamp. "De ploeg denkt echt met ons mee."

Danny kreeg het 'sprintvirus' van zijn vader Jean-Paul. Ook zijn broer Boy maakte jarenlang deel uit van het profpeloton. Sinds 2022 is Danny echter geen sprinter meer, maar heeft hij een andere rol gekregen. Een rol die perfect bij hem past, want als lead-out die de sprint aantrekt voor zijn kopman Sam Bennett, is hij ijzersterk.

Van Poppel is niet helemaal tevreden over zijn prestaties, al eindigde hij vorig jaar als sprintaantrekker meer dan 20 keer in de top 10. "Op papier hebben we de beste sprinttrein van het peloton. Terwijl Sam vaak een goede positie heeft, winnen we te weinig. Topsport is keihard, het moet beter. Het gaat om de grote knikkers. Binnen nu en de komende vijf jaar wil ik zoveel mogelijk overwinningen vieren."

Bij zijn nieuwe rol profiteert Van Poppel van zijn tien jaar ervaring. "Ik weet hoe ik Sam zo goed mogelijk in de beste positie breng om te sprinten. Het gaat niet alleen om heel snel trappen, maar ook om het juiste gevoel. Rustig blijven en slim zijn in alle hectiek."

Zelf won hij onder meer een etappe in de Ronde van Spanje. "Ik heb altijd gesprint en mooie resultaten behaald. Toch moet ik reëel zijn dat er snellere jongens zijn. In overleg met het team ben ik een stapje teruggegaan in de sprinttrein. Deze rol geeft me veel voldoening en mijn werk wordt gewaardeerd door het team."

Als supersnelle sprintaantrekker is hij een interessante renner voor veel andere teams. Danny wil zijn ploeg BORA–hansgrohe niet verlaten, al is hij benieuwd welke sprinter het team gaat aantrekken.

"Ik heb bij meerdere teams gereden, maar hier voel ik me goed. Zo zijn we momenteel in trainingskamp in Oostenrijk en daar mogen de vriendinnen bij zijn. Best uniek in de wielrennerij. We zijn zo vaak van huis, dat de ploeg goed met ons meedenkt."

Zijn vriendin is Stéphane Kox, die werkt in de autosport. "Daar is het heel normaal dat partners met trainingskampen bij elkaar zijn. Er is namelijk meer dan alleen ons werk."