Buitenwerkers opgelet: dit betekent dertig graden voor jouw werkdag

Voor de meeste mensen is de zomervakantie zo'n beetje voorbij, maar buiten is het ineens volop zomer. Tropisch, zelfs. Als je niet op een kantoor werkt, waar de airco lekker onder het systeemplafond doorblaast, kan een tropenrooster daarom een goed idee zijn. Zeker als je ook nog eens buiten aan het werk bent. Wat zijn dan de regels? We zochten het voor je uit.

Vooropgesteld: er zijn geen harde afspraken waar werkgevers zich aan moeten houden als de temperaturen oplopen. Maar er zijn wel richtlijnen, vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De (strand)bal, als het gaat over warmtemaatregelen op je werk, ligt echt bij de werkgever zelf.

Al betekent dat natuurlijk niet dat je zomaar met 32 graden een volledige werkdag in de zon mag werken, zonder water, schaduw, pauze of zonnebrand. "Je werkgever loopt dan het risico dat ze de arbeidsinspectie op hun dak krijgen", legt SZW-woordvoerder Wessel de Heus uit.

Veel water, rust en weinig zon

De adviezen van het ministerie moeten er namelijk voor zorgen dat er tijdens extreme temperaturen niemand van zijn stokje gaat. Niet buiten, maar ook niet binnen op kantoor. Want ook daar kun je veel last van de zon hebben. "Mensen staan er niet bij stil op welke plekken werk gevaarlijk kan zijn."

Daarom verschillen de adviezen van het ministerie per werkplek, maar ook per klus. "Ben je buiten aan het werk, maar is het in een park met veel schaduw? Dan is dat natuurlijk anders dan wanneer je in de volle zon aan het betegelen bent", zegt De Heus. Al geldt overal: genoeg water, niet te veel zon en genoeg rust nemen.

In de praktijk worden de adviezen soms met een korreltje zout genomen. "Tropenroosters doen wij eigenlijk niet aan", vertelt Jeffrey van Lokven bijvoorbeeld, een hovenier uit Heesch. "Maar we lassen wel wat meer pauzes in en blijven zo veel mogelijk uit de zon."

Geen ontbloot bovenlijf

Voor de hovenier is het namelijk ook een kwestie van aanpassen aan zijn klant en de tijden dat zij de werkers willen ontvangen. En een ontbloot bovenlijf, als klassiek straatbeeld van werklui in de hitte, past daar voor hem al helemaal niet bij. "Dat doen we niet, maar eigenlijk alleen omdat ik dat niet klantvriendelijk vind."

Van Lokven is daar trouwens niet de enige in. "Volgens mij mag dat nu niet eens meer", grinnikt meteoroloog Alfred Snoek. Hij kan zich nog goed voor de geest halen hoe werkers vroeger 'in blote bast' rondliepen. "En zo zijn er nu wel meer regels bijgekomen, maar met 35 graden in zo'n overall is ook veel te warm", weet hij te vertellen.

Zo ziet hij veel bedrijven toch één of twee uur eerder beginnen, om op het warmste moment klaar te zijn. Of waarbij er verplicht iemand klaar staat met zonnebrand.

Recordwarmte voor september

En zo warm als het deze septemberweek is, is het volgens de meteoroloog eigenlijk nooit. Als dit zo doorgaat, hebben we zo een recordreeks van hittedagen in september te pakken. "Als we tot maandag rond de 29/30 graden blijven zitten, dan is dat echt uitzonderlijk", legt Snoek uit. "Een enkele keer een uitschieter kan, maar dat is normaal al niet jaarlijks. En al zeker geen week lang."