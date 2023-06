Moeder vergiftigde zoontje met haar medicijnen, justitie eist cel en tbs

Tegen een vrouw van 35 uit Zevenbergen is maandag voor de rechtbank in Breda 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De vrouw wordt ervan beschuldigd dat ze haar zoontje van 11 heeft vergiftigd. In de ochtend van 13 februari 2020 overleed de 11-jarige jongen aan een cocktail van zware medicijnen.

De zitting draaide om de vraag waarom een moeder dit haar kind opzettelijk zou aandoen. Het was geen emotionele zitting, maar de ene na de andere theorie werd op tafel gegooid door de rechters en door de vrouw uit Zevenbergen. Volgens justitie wilde de vrouw vooral heel goed voor haar zoon zorgen. Hoe zieker hij was, hoe meer zij zich moeder voelde.

De jongen had geen gewone jeugd, maar mankeerde van alles. Hij had adhd, kon niet goed vast voedsel eten en hij was nog steeds niet zindelijk. Ook zat hij af en toe in een rolstoel en leefde vooral op sondevoeding. Duidelijk werd tijdens de zitting dat de jongen continu zorg nodig had en de hele dag in de gaten werd gehouden door de moeder en de stiefvader, zelfs met camera’s.

Toen hij op 12 februari 2020 met de schoolbus thuis werd gebracht in Zevenbergen voelde hij zich niet goed na een valpartij. Eenmaal thuis nam de moeder de zorg over.

Uit onderzoek blijkt dat de jongen is overleden door het innemen van verschillende zware medicijnen. Volgens zijn moeder heeft hij die medicijnen van haar gepikt en op school ingenomen. Het gaat dan om morfine, slaapmiddelen en antidepressiva.

Maar dat klopt niet volgens de officier van justitie. In deze zaak zijn veel deskundigen en begeleiders van de jongen gehoord. Door de stoornis waar de vrouw aan lijdt, wil ze heel zorgzaam zijn en dat heeft ertoe geleid dat ze zegt dat haar zoontje zieker en hulpbehoevender is dan hij in werkelijkheid is.

Tijdens de zitting bleek dat ook uit het feit dat bijvoorbeeld de biologische vader nooit problemen had met de jongen. Daar sliep en at hij prima. Ook had hij zijn rolstoel amper nodig. Dezelfde geluiden kwamen van de school van de jongen en nog een andere instelling.

Maar de moeder was niet eens met de rechters en onderzoekers. Haar zoon had die rolstoel wel nodig en kon eigenlijk niet normaal eten. Maar juist dat was volgens onderzoek een kenmerk van haar stoornis: ze ziet zelf niet wat ze doet en is het steeds oneens met anderen.

De officier schetste hoe de fatale 12 en 13 februari waren verlopen. Camera’s hebben alles vastgelegd, zowel de gesprekken in huis als de handelingen in de slaapkamer van de jongen. Op meerdere momenten heeft de moeder op de middag van 12 februari zware medicijnen toegediend, meent justitie te zien op de beelden. Twee keer kreeg hij een morfinezetpil. Andere zware medicijnen werden via sondevoeding toegediend.

Op beelden is te zien hoe de jongen steeds wegvalt, dan weer krijst of tegen zijn moeder zegt ‘dat het niet meer leuk is’. Ook zijn zusje meldt dat haar broer niet bij bewustzijn is. Ook zegt de jongen op een gegeven moment dat hij een vieze smaak in zijn mond heeft. Volgens deskundigen is dat het gevolg van het innemen van een van de zware medicijnen.

Later die nacht begeeft het hart van de jongen het. Als hij om 5 uur ’s morgens roerloos in bed wordt aangetroffen, probeert zijn stiefvader hem nog tevergeefs te reanimeren.

Een ultra-tragische zaak, aldus de officier. “Deze moeder beschuldigt haar zoontje van het stelen van medicijnen. Die zou hij dan zelf hebben ingenomen, tot zetpillen aan toe. Ze doet zich voor als slachtoffer en blijft maar zeggen dat wij niet weten wat er in het hoofd van haar zoon omging.”

Volgens de officier heeft de vrouw alles gedaan wat een moeder niet hoort te doen. “Ze ging ondanks zijn gillen en krijsen gewoon door met het toedienen van de medicatie. Daarom is dit moord en eis ik 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging.”

De moeder hoorde het schijnbaar onbewogen aan. Woensdagochtend gaat de zaak verder. Dan komt de advocaat van de vrouw aan het woord.