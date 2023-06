Kim is misschien wel de beste treinomroeper van Nederland

"Beste reizigers", imiteert Kim Verhees uit Hoeven. Haar stemgeluid is niet van een echte NS-oproep te onderscheiden. Een tijdje terug ontdekte ze haar talent en nu gooit de Hoevense hoge ogen voor de titel beste treinomroeper van 2023.

De gelijkenis begint pas echt op te vallen als de logopedist bij een vriend in de auto zit om te navigeren. "Dat deed ik toen voor de grap met die stem", vertelt ze. Met klapperende oren hoort de bestuurder de instructies aan: "Wow, dat klinkt echt precies hetzelfde."

Talent of toch die studie logopedie? Hoe dan ook, ze kan perfect de stem van een stationsomroeper nadoen. Waarschijnlijk is het een beetje van allebei, "maar ik heb het geleerd op school", geeft Verhees toe. "Daar moest ik vaak met dit accent praten, een beetje algemeen Nederlands." En dat klinkt toevallig precies hetzelfde als de omroepers van de NS het uitspreken.

Als kroon op dit onverwachte talent doet Verhees nu mee aan de wedstrijd van Beste Treinomroeper 2023, waarin ze het opneemt tegen nog drie andere omroepvocalisten. Ze heeft zelfs in een intercity een ludiek verhaaltje mogen houden om de reizigers te vermaken en haar omroepkunsten op de proef te stellen. "Die conducteur was echt een leuke guy, we hebben lekker staan lullen", blikt ze terug. "Maar ik vind het wel vreselijk om mezelf zo terug te horen."

Een carrièreswitch is voor de Hoevense wat veel van het goede, maar ze vindt de deelname wel echt heel erg leuk. Vanaf dinsdag 20 juni tot 28 juni kan er op het Brabantse nachtegaaltje gestemd worden, om haar om te dopen tot landelijke nummer één.