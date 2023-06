Schaken is 'hot' bij de jeugd, maar dat zorgt ook voor problemen

Schaken is 'hot'. Online is het aantal schakers explosief gestegen, maar ook de schaakclubs zien dat de belangstelling toeneemt. Bij Schaakvereniging Eindhoven zorgt de populariteit onder de jeugd voor een probleem. “We moeten vaak nee verkopen en daarmee lopen we de kans dat kinderen uiteindelijk voor een andere sport kiezen.”

Vooral de laatste jaren is er sprake van een flinke groei. “Dat heeft meerdere oorzaken. Veel van onze leden zijn kinderen van expats die in Eindhoven of omgeving werken. We merken dat vooral Aziatische mensen hun kinderen naar schaakles sturen, omdat de sport hen veel kan brengen. Daarnaast is schaken populair door de Netflix-serie The Queen’s Gambit en door de schaakapps in de coronatijd.”

In Eindhoven krijgt iedere maandagavond een groep van zestig kinderen schaakles. Er is een wachtlijst met nog eens zestig kinderen. Nico Schellingerhout, coördinator van de jeugdafdeling: “We hebben voor alle groepen gediplomeerde trainers, maar doen er alles aan om aan nog meer trainers te komen. Er is zoveel vraag vanuit de jeugd, dat lang niet iedereen terechtkan."

Het overgrote deel van de jeugdleden zit op de basisschool. “De echte liefhebbers blijven als ze op de middelbare school zitten, maar vaak zie je dat ze dan afhaken. Maar er blijven kinderen bij komen, al vanaf 5 jaar. Hier krijgen ze de kans om het spel goed en rustig te leren. Het is namelijk fascinerend wat er mogelijk is op het bord. Het is een competitie van de geest. Je probeert elkaar te vloeren zonder met de vuist te slaan.”

Lucas Liu (10) uit Eindhoven kreeg de liefde voor het spel via zijn vader. "Het mooie van schaken is dat er zoveel verschillende tactieken zijn. Winnen is leuk, maar als ik verlies probeer ik daar van te leren." Zijn broer Marc (7) vindt het gezellig bij de vereniging. "Lucas en ik hebben hier veel vrienden leren kennen. We schaken samen, maar we kletsen ook over andere dingen."

Niet alleen in Eindhoven, maar ook andere clubs groeien dankzij veel jeugdleden. "In de coronatijd was er een dip, nu zien we een groei. Online is de stijging al helemaal indrukwekkend. Ondertussen zou een miljoen Nederlanders regelmatig een potje schaken", aldus directeur Dharma Tjiam van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.