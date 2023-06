Miljoenenfraude in autobranche: invallen in Eindhoven

In een groot internationaal onderzoek naar miljoenenfraude in de autobranche zijn onder meer in Eindhoven invallen gedaan. De FIOD doorzocht afgelopen week veertien woningen en bedrijfspanden door heel Nederland. Er is beslag gelegd op 34 luxe auto's, meer dan 900.000 euro aan contant geld en administratie.

De FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, doet onderzoek naar omzetbelastingfraude door autobedrijven. Deze ondernemingen zouden auto's op papier ten onrechte in de categorie 'btw-auto's' plaatsen. Het gevolg is dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Volgens de FIOD zouden bedrijven die zich hiermee bezighielden, minimaal 6 miljoen euro te weinig belasting hebben afgedragen. 400 doorzoekingen

De invallen in Nederland maken deel uit van een groot internationaal onderzoek. Tijdens de actiedagen in ons land op 9 en 14 juni, werden ook in onder meer Duitsland, Frankrijk en Portugal in totaal 400 doorzoekingen gedaan. In totaal zou er met 10.000 auto's zijn gesjoemeld. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie. Volgens de FIOD konden autobedrijven op een oneerlijke manier concurreren. Omdat ze minder belasting afdroegen, kunnen de firma's hun auto's voor een lagere prijs verkopen dan hun concurrenten. Volgens de FIOD maakten bedrijven zich schuldig aan btw-fraude, valsheid in geschrifte en misdaad in georganiseerd verband. Andere steden

Welke en hoeveel panden in Eindhoven zijn doorzocht, wil de FIOD niet zeggen. In Nederland zijn verder invallen gedaan in Amersfoort, Den Haag, Enschede en Nijkerk.