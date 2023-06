Snel even je auto laten checken voor je op vakantie gaat? Dat wordt lastig!

Wil je nog snel voordat je met de auto op vakantie gaat, je auto laten nakijken bij de garage? Grote kans dat dit niet meer lukt. Net zoals in de zorg, de bouw of en de horeca komen ze ook hier personeel tekort. Er wordt geschreeuwd om nieuwe aanwas.

"Bij heel veel autobedrijven was de wachttijd al twee weken, soms drie. Maar nu hebben we het over vier, vijf of zes weken", vertelt directeur Patrick Hommel van Auto Hommel in Etten-Leur. "Dat is wel extreem lang wachten. Ook voor APK's enzovoorts, want daar heb je ook mee te maken."

De wachttijden zullen pas afnemen als er automonteurs bijkomen. Er staan in heel Nederland liefst achtduizend vacatures open. Marcel Staffeleu is receptiemedewerker bij Auto Hommel. Hij wijst naar zijn computerscherm, waarop de werkroosters te zien zijn: "Bovenin zie je de uren die we beschikbaar hebben en die dus ingevuld zijn. Nu spring ik iedere keer een week verder. Ik zit nu op twee weken... drie weken... vier weken... En dan gaan we naar vijf weken. Pas dan hebben we tijd."