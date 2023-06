Winkeldief (31) wordt betrapt en bijt twee agenten

Een 31-jarige man heeft maandagochtend twee agenten gebeten, toen hij werd betrapt tijdens een winkeldiefstal. De verdachte wilde boodschappen met een waarde van 15 euro stelen uit een supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal.

Rond kwart over negen in de ochtend betrapte winkelpersoneel de 31-jarige man. Twee agenten, die toevallig in de supermarkt waren, schoten te hulp. Tijdens de aanhouding verzette de man zich hevig en ontstond een worsteling.

Tijdens die aanvaring beet de winkeldief de twee agenten. Meerdere politiemensen kwamen er uiteindelijk aan te pas om de man mee te nemen naar het bureau.

Hij wordt verdacht van diefstal, verzet tijdens een aanhouding en mishandeling.