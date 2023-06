Problemen bij daklozenopvang in Breda stapelen zich op

Het is er overvol en het personeel faalt in de hulpverlening aan cliënten. Dakloze Hans Broeders heeft geen goed woord over voor de Doorstroomvoorziening (DSV) in Breda. Volgens hem raken 'normale' dakloze mensen er van de regen in de drup. "De bezem moet er doorheen", zo zegt hij. Directeur-bestuurder Judith Kuypers erkent het capaciteitsprobleem, maar wijst ook op de moeilijke doelgroep en springt op de bres voor haar medewerkers.

Het blijft maar rommelen in de overbevolkte daklozenopvang in Breda. Hans Broeders verloor zijn zaak en koophuis door de coronacrisis en een flinke dosis pech en trekt nu aan de bel. "Het is een puinhoop", zo zegt hij. "Ik zie gewone dakloze mensen binnenkomen en als junk weer weggaan. Ze worden gewoon niet goed geholpen. De zorg is niet voldoende, het personeel is niet altijd betrokken en het duurt veel te lang voordat cliënten woonruimte krijgen." Broeders geeft meteen ook aan dat er daklozen zijn die helemaal niet geholpen willen worden. Die zorgen volgens hem in de Doorstroomvoorziening (DSV) voor overlast, scheldpartijen en agressief gedrag. Maar er is meer aan de hand, vindt hij.

"Iemand die werkt, moet je niet bij een zware junk in een slaapkamer zetten."

Broeders geeft een voorbeeld. "Bij de intake gaat het al mis", zegt hij. "Die laat lang op zich wachten en de verkeerde mensen moeten dan een slaapkamer met elkaar delen. Iemand die werkt moet je niet bij een zware junk zetten. Die leven 's nachts en daar word je knettergek van. Maar er wordt niet naar je geluisterd." De Doorstromingsvoorziening Breda, een tussenstation naar eigen woonruimte, kampt met overbevolking. Het gebouw is bedoeld voor veertig cliënten, maar op dit moment zitten er gemiddeld zeventig bewoners per dag.

"De overbevolking zorgt voor meer irritatie en dat mensen uit hun pan gaan."

Judith Kuypers is directeur-bestuurder van SMO Breda. Zij erkent het probleem maar plaatst ook een belangrijke kanttekening. "Dat is al een tijdje zo en we werken aan een oplossing. Er zit daar een heel ingewikkelde doelgroep lange tijd op elkaars lip. Dat zorgt voor meer irritatie en voor mensen die uit hun pan gaan. Dat is een probleem want mensen met verschillende problemen herstellen het beste bij rust." Om de boel in het gareel te houden, worden er straffen uitgedeeld. De zwaarste maatregel is dat cliënten op straat worden gezet en buiten moeten slapen. Volgens dakloze Hans gebeurt dat meerdere keren per week. Het overkwam hem zelf ook. "Ze schopten me buiten omdat ik mijn papierwerk niet op orde had," zegt hij, "maar dat was niet mijn schuld." Kuypers ontkent dat mensen zomaar op straat worden gegooid en stelt dat haar personeel professioneel handelt. "Deze straffen zijn er niet zomaar. Bepaald gedrag wordt gewoon niet getolereerd. Er zijn soms gigantische dreigementen naar onze medewerkers toe. Ik ben er ook voor hun en om te voorkomen dat ze uitvallen."

"Er zijn geen woningen en iedereen zoekt er eentje. Jongeren , vluchtelingen en ook daklozen."