Voetballer gaat wielrennen en levert een unieke prestatie

Wim van Elst (69) uit Uden vond de 12 kilometer van zijn huis naar de middelbare school vroeger erg saai. Ook toen hij naar zijn werk fietste, was dat geen hobby van hem. Later wordt hij alsnog besmet met het wielervirus en heeft hij een zeer bijzondere prestatie neergezet.

Leon Voskamp Geschreven door

Wim werd geboren in Landhorst en voetbal was altijd zijn favoriete sport. Toen hij door blessures moest stoppen, werd hij lid van de atletiekvereniging in Uden. Maar ook daar gooiden blessures roet in het eten. In 1992 koos hij daarom voor wielrennen. Met de plaatselijke club deed hij mee aan een klimmetje in Berg en Dal en toen werd Wim verliefd op de sport. “Het gevoel van een beklimming deed me denken aan een goede duurloop.” De daaropvolgende jaren volgden heel wat beklimmingen in binnen- en buitenland. In 1999 las Wim over de BIG. Dat is een internationaal brevet voor mensen die van beklimmingen houden. Er is een lijst met 1000 bergen die bijvoorbeeld bekend zijn van wielerkoersen en die in trek zijn bij toeristen.

"Sommige bergen waren zo steil dat ik stukken moest lopen."

“Ik hield altijd al bij welke bergen ik beklom en noteerde het aantal kilometers en hoogtemeters. De BIG trok me en ik schreef me in, zonder dat ik dacht ze ooit allemaal te beklimmen.” Maar die duizendste beklimming kwam er dit jaar wel degelijk. Na afloop kreeg hij in Gran Canaria uit handen van fietsvrienden het certificaat. “Ik ben wereldwijd de tiende fietser die de lijst vol heeft en de eerste Nederlander. Er waren zelfs twee bergen die zo steil waren dat ik stukken moest lopen.” 940 van de beklimmingen liggen in Europa, waarvan tien in Nederland. Er zitten bekende bergen tussen als de Alpe d’Huez en de Mont Ventoux, maar ook veel zware beklimmingen in bijvoorbeeld Oostenrijk en Italië.

"Fietsen in Chili en Nieuw-Zeeland was onvergetelijk.”

Wim heeft door zijn liefde voor het fietsen vrijwel alle Europese landen bezocht. “Van Georgië en Oekraïne tot Ierland en Schotland. Ook ben ik op eilanden geweest, zoals de Azoren. De ene plek was nog mooier dan de andere. Noorwegen heeft bijvoorbeeld ongelofelijke stukken natuur.” Om de duizend beklimmingen vol te maken, mogen deelnemers op ieder continent 10 bergen zelf uitkiezen. “Ik hield altijd al van sportieve uitstapjes, maar de vakanties hebben we de afgelopen tientallen jaren helemaal afgestemd op de BIG-lijst. Zo ben ik met mijn vrouw of andere fietsers op prachtige plekken geweest. Het is moeilijk om één hoogtepunt te noemen, maar fietsen in Chili en Nieuw-Zeeland was onvergetelijk.”

"Het kost erg veel tijd en geld."

Hij hoeft niet bang te zijn dat zijn vrouw er nu genoeg van heeft. “Zonder steun van het thuisfront was dit nooit gelukt. Het kost natuurlijk erg veel tijd en geld. Tineke is gelukkig ook fanatiek met de BIG-lijst bezig en heeft al ruim 280 beklimmingen op haar naam staan, de hoogst genoteerde Nederlander. We gaan samen lekker door met onze passie. Er zijn nog zoveel mooie bergen die we willen beklimmen, we kiezen de pareltjes uit. En de snelheid? Dat is bijzaak, we zijn normale fietsers.”