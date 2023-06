Weerblog: hevige buien boven Brabant • Efteling sluit tijdelijk attracties

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het noodweer in Brabant. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor dinsdagmiddag en -avond. Stevige regen- en onweersbuien zijn vanuit het Westen de provincie binnen gekomen, er is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

17.25 Zo laat kun jij de ergste buien verwachten Benieuwd hoe laat de ergste buien bij jou overtrekken? Bekijk het in de onderstaande video.

17.10 Attracties Efteling tijdelijk dicht vanwege onweer In de Efteling is een aantal attracties stilgelegd vanwege het slechte weer. Een woordvoerder van het attractiepark laat weten dat het flink geregend heeft met daarbij wat onweer. De buitenattracties zijn daarom stilgelegd. Het onweer is nog niet verdwenen, dus de attracties blijven nog even dicht. Zodra het noodweer voorbij is, gaan de attracties weer open.

17.05 Drukke avondspits door buien

16.35 Flinke regenbuien komen Brabant binnen De eerste buien trekken vanuit West-Brabant over onze provincie. Er zijn verschillende meldingen van wateroverlast in onder meer Etten-Leur en Loon op Zand. Op foto's is te zien dat een straat in Loon op Zand blank staat. Straat in Loon op Zand.

16.29 Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op de weg Wachten op privacy instellingen...

15.27 Bel alleen 112 bij noodgevallen De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat ze de komende uren veel meldingen verwacht bij de meldkamer. Ze roept op om alleen 112 te bellen bij noodgevallen. Ze deelt onderstaande afbeelding waarop je kunt zien wat te doen bij wateroverlast en wie je waarvoor dient te bellen.