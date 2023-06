Code oranje: hagelbuien, regen en zware windstoten vanaf vier uur

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor dinsdagmiddag en -avond. Er kunnen stevige onweersbuien vallen en er is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Bij deze buien is ook kans op veel ontladingen, plaatselijk veel regen in korte tijd (20 tot 40 mm) en mogelijk hagelstenen van 2 tot 3 centimeter.

Volgens Weerplaza bereiken de buien rond vier uur het zuidwesten van Nederland. De stevige buien kunnen voor een zware avondspits zorgen.

De stevige regen- en onweersbuien verwacht weerman Willemsen van Weerplaza in de tweede helft van de middag. "Met hagel en windstoten, alles erop en eraan. Het is een tijd geleden dat we zulke fikse buien hebben gehad, dus dat wordt wel eventjes uitkijken."

Code oranje houdt in dat je rekent moet houden met schade, letsel of veel overlast. Er zijn vier weercodes: groen, geel, oranje en rood. Code rood wordt zelden afgegeven. Dan gaat het om zulk extreem weer dat dit 'maatschappij-ontwrichtend' is.

LEES OOK: Hagel op komst, maar waar komen die ijsballen vandaan bij 28 graden?