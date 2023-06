Hagel op komst, maar waar komen die ijsballen vandaan bij 28 graden?

Op een hete zomerdag is het misschien wel het laatste dat je verwacht, maar toch komt het bijna jaarlijks voor: hagel. Ook dinsdag is het volgens de voorspellingen raak. Het KNMI waarschuwt plaatselijk zelfs voor hagelstenen tot twee centimeter groot.

In Luyksgestel staat één specifieke hagelbui op het netvlies gegrift. In juni 2016 zorgden stenen zo groot als tennisballen er voor een gigantische ravage. Huizen, auto's en kassen werden verwoest. Ook voor deze dinsdag waarschuwt het KNMI voor grote hagelstenen. Maar hoe ontstaan die ijsballen eigenlijk, terwijl het aan de grond meer dan 25 graden is?

"Voor hagel is kou nodig", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. Dat klinkt tegenstrijdig met de huidige temperaturen. "Maar hoog in de lucht is het ook in de zomer heel koud", legt hij uit. IJs kan dus altijd ontstaan, maar als er onweer in de lucht hangt, is die kans een stuk groter. "Vanaf 3700 meter vriest het al. Onweerswolken zitten zo'n 13 kilometer hoog."

Hoog in de lucht

Het ontstaan van hagel is een vrij technisch verhaal. In een regenwolk stroomt lucht in cirkeltjes: koude lucht stroomt omlaag en warme lucht stijgt op. Hagelstenen ontstaan bovenin de wolk, waar het het koudst is. Van daaruit nemen luchtstromen ze weer mee naar beneden.

Lager in de wolk aangekomen, is het een stuk warmer en dus smelten de hagelstenen een beetje. Ondertussen neemt warme lucht ze weer mee omhoog. "Terug in de vrieskou, klonteren ze samen en vriezen ze aan elkaar vast", vertelt Willemsen. "Zo worden de hagelstenen dus een stuk groter. Vervolgens blijven ze heen en weer bewegen in de wolk tot ze te zwaar worden en naar beneden komen.

Grotere stenen in de zomer

"In de winter worden hagelstenen niet veel groter dan een centimeter", stelt Willemsen. "In de zomer komt er veel warmte van de aarde af. Er is dus veel warme lucht om de hagelstenen weer omhoog te duwen. Omdat de luchtstroom omhoog sterker is, blijft de hagel langer in de wolk. Ze hebben dus meer tijd om te groeien voor ze vallen."

Zo worden hagelstenen in de zomer dus stukken groter, tot wel tien centimeter. Als ze dan eenmaal ter aarde storten, smelten ze door de warmte. Maar inmiddels zijn ze dan al zo groot, dat ze toch nog veel schade kunnen aanrichten.

